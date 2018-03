TSG verliert gegen den HC Lustenau

Die Bezirksliga-Handballer der TSG Ehingen haben am Samstagabend ihr Heimspiel gegen den HC Lustenau mit 21:26 (10:11) verloren. Am Ende waren die Lustenauer laut TSG-Trainer Winfried Biberacher „erfahrener“ als die junge Ehinger Mannschaft.

Es gibt Niederlagen, nach denen ist Ehingens Trainer Winfried Biberacher sauer. Es gibt aber auch Niederlagen, die Biberacher einfach akzeptiert. Eine solche Niederlage hat die TSG Ehingen am Samstagabend gegen Lustenau hinnehmen müssen, obwohl sich beide Mannschaften lange einen offenen Schlagabtausch lieferten. So stand es bis zum Seitenwechsel 10:11 aus Ehinger Sicht – für die zweite Spielhälfte war also noch alles drin. Doch dann kam die 37. Spielminute und die Ehinger hörten beim Stand von 12:15 auf mit dem Handballspielen. „In diesen zehn Minuten haben wir das Spiel aus der Hand gegeben. Wir haben vier einfache Tore zugelassen und zehn Minuten lang einfach nicht mehr Handball gespielt“, sagt Biberacher. Ein Umstand, der gegen einen starken Gegner wie den HC Lustenau tödlich ist. „Wenn wir das ganze Spiel betrachten, haben wir 13-mal verballert, haben sieben technische Fehler gemacht, oft den Pfosten getroffen und zwei Siebenmeter vergeben“, erklärt Biberacher die guten Gründe, warum sein Team gegen Lustenau am Ende chancenlos war. „Der Gegner war einfach schlauer als wir. Er war vom Hinspiel her noch gewarnt und hat unsere schnellen Angriffe im Keim erstickt“, so Biberacher, der sagt: „Wir haben am Samstag nicht den Tag gehabt, an dem wir Lustenau schlagen konnten. Wir hätten aber einen richtig guten Tag gebraucht, um diese gute Mannschaft zu bezwingen.“ Hinzu kam noch, dass am Donnerstag Ivan Neimann mit einem Bänderriss ausfiel und Biberacher die Mannschaft nochmals umbauen musste. „Die jungen Spieler haben ihre Sache aber sehr gut gemacht“, so der Trainer.