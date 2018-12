TSG verliert gegen Bregenz II deutlich

Die Bezirksliga-Handballer der TSG Ehingen haben am Samstagabend gegen den Tabellenvorletzten Bregenz II deutlich mit 21:27 (9:13) verloren. Ziemlich bedient ob der Niederlage war Ehingens Trainer Winfried Biberacher.

„Wir haben verloren, weil wir keine Mannschaft auf dem Platz hatten. Wären wir als Team aufgetreten, hätten wir das Spiel locker gewonnen“, machte Biberacher den Grund für die Niederlage gegen das Team vom Bodensee deutlich. Ein weitere Grund sei die Tatsache gewesen, dass seine Jungs den Tabellenvorletzten unterschätzt haben. „Ich habe schon im Training gesagt, dass wir gegen Bregenz 100 Prozent geben müssen. Tun wir das nicht, verlieren wir. Und wir haben verloren“, sagte Biberacher.

Zwar startete die Begegnung in Ehingen recht ausgeglichen, nach gut 20 Minuten setzten sich die Gäste aber ab. „Ein Knackpunkt war auch, dass wir bei keinem einzigen Überzahlspiel ein Tor machen konnten. Wir haben sogar in Überzahl Tore kassiert“, so Biberacher. Nach rund 47 Minuten schafften die Ehinger sogar den Ausgleich zum 18:18, doch gleich danach bauten die Gäste wieder ihre Führung aus.

TSG: Reichle, Klug (1), John (2), Latinovic (1), Mall (2), Kneer (1), Dietz, Bachner (6), P. Drenovak, Korth, Klein, T. Biberacher (7), Mantz (1)