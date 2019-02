TSG verkürzt Rückstand auf Vogt

Die Handballerinnen der TSG Ehingen haben ihr Bezirksklasse-Spiel beim TV Weingarten II mit 24:18 für sich entschieden. Damit verkürzte der Tabellenzweite den Rückstand auf den am Wochenende spielfreien Spitzenreiter Vogt.

Die TSG Ehingen legte in Weingarten los, als wollte sie die Pflichtaufgabe beim Tabellensiebten möglichst rasch erledigen. Hannah Prang und Lea Przywara erzielten die ersten beiden Treffer des Spiels zur 2:0-Führung für die Gäste, die dann – nach dem ersten Tor von Weingarten zum 2:1 – auf 9:1 davonzogen. Gerade einmal 15 Minuten waren gespielt und die TSG hatte die Weichen zum Sieg gestellt. Erst in der 16. Minute gelang der Heimmannschaft ihr zweiter Treffer zum 9:2, in der Folge verkürzte der TVW II auf 12:6. Doch dann zog Ehingen wieder an und baute den Vorsprung durch Tore von Katharina Prang (2), Hannah Prang und Lea Przywara wieder aus zum 16:6-Halbzeitstand.

Przywara und Svenja Geiselhardt sorgten nach der Pause für die ersten Treffer und erhöhten die Führung auf 18:6. Zwölf Tore trennten beide Teams auch noch beim 20:12 zwölf Minuten vor dem Ende der Begegnung, ehe der TV Weingarten II das Ergebnis aus seiner Sicht ein wenig angenehmer gestaltete. Am souveränen Sieg der TSG war aber nicht zu rütteln.

Die TSG Ehingen (16:6 Punkte) verkürzte ihren Rückstand auf Tabellenführer Vogt (19:5) auf drei Zähler, ist aber noch mit einem Spiel in Rückstand. Der Vorsprung auf Rang drei ist derweil gewachsen, nach der überraschenden Niederlage von Wangen II (11:11) gegen Gerhausen II liegt die TSG nun vier Punkten vor dem drittplatzierten SV Kressbronn (12:10). Die Plätze eins und zwei dürften damit im Duell zwischen Vogt und Ehingen vergeben werden. Ihr nächstes Spiel bestreiten die Ehinger Handballerinnen am 9. März bei der MTG Wangen II.