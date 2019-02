TSG verkürzt Rückstand auf den Spitzenreiter

Die Handballerinnen der TSG Ehingen haben ihr Heimspiel in der Bezirksklasse gegen den TV Gerhausen II mit 24:21 gewonnen. Das Heimspiel gegen den Tabellenachten entpuppte sich für die TSG als keine leichte Aufgabe, erst Mitte der zweiten Halbzeit setzte sich der Tabellenzweite ab.

Anfangs hatte die Begegnung für Ehingen noch den erhofften Verlauf genommen, Hannah Prang mit ihren ersten beiden von am Ende 14 Treffern, Lea Przywara und Lorena Raimondo warfen für das Heimteam eine 4:1-Führung nach acht Minuten heraus. Nach dem 5:2 schmolz der Vorsprung und beim 7:7 lag Gerhausens „Zweite“ nach 19 Minuten erstmals wieder gleichauf. Vier der sieben Tore der Gäste waren von der Siebenmeterlinie gefallen – ohnehin verhängte der Unparteiische aus Tannau viele Strafwürfe, neun für die TSG (davon sechs verwandelt) und 16 für den TVG II (auch dank der starken Leistungen der Ehinger Torhüterinnen nur neun verwandelt). Das Spiel blieb ausgeglichen, Gerhausen legte fünf Minuten vor der Pause erstmals vor (10:9), Ehingen holte sich die Führung zurück und gab sie wieder ab. Zur Halbzeit stand es 12:11 für den TVG II.

Nach dem Seitenwechsel gingen die Gäste zweimal in Führung, ehe die TSG das Ruder herumriss: Mit sieben Treffern in Folge wandelte das Heimteam ein 13:14 in ein 20:14 um – elf Minuten vor Schluss war das die Vorentscheidung. Der Tabellenzweite hielt den Gegner in der Folge auf Distanz, auch wenn der Vorsprung zum Schluss schmolz. Doch die letzten beiden Treffer des Spiels zum 24:20 und 24:21 für Gerhausen waren nur noch Ergebniskorrektur, am ersten Sieg der TSG nach der Winterpause war nicht mehr zu rütteln.

Durch den Erfolg verkürzte das Team des Trainerduos Heinz Binnig und Jürgen Prang in der Tabelle den Rückstand auf den am Wochenende spielfreien Spitzenreiter Vogt auf einen Punkt.