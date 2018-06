TSG unterliegt dem Tabellenzweiten

Die Handballerinnen der TSG Ehingen haben in der Bezirksklasse Bodensee-Donau erstmals nach vier Spielen wieder eine Niederlage hinnehmen müssen. Die TSG zog zu Hause gegen den Tabellenzweiten HSG Langenau/Elchingen mit 18:20 den Kürzeren.

Dabei hatte es lange nach einem erneuten Erfolg für den Aufsteiger aus Ehingen ausgesehen. Das Team des Trainerduos Jürgen Prang und Heinz Binnig erwischte den besseren Start und führte nach zehn Minuten durch Treffer von Christina Glökler (2), Hannah Prang und Nadine Obermaier mit 4:1. Die Gäste kamen auf 4:3 heran, ehe Ehingen mit weiteren drei Treffern in Folge auf 7:3 davonzog. Langenau/Elchingen ließ sich aber nicht abschütteln, verkürzte von 8:4 auf 8:7. Dann legte die TSG wieder drei Tore zwischen sich und den Gegner, ehe der Tabellenzweite kurz vor der Pause auf 12:11 verkürzte. Nach dem Ausgleich zu Beginn der zweiten Halbzeit holte sich die Heimmannschaft noch einmal die Führung (13:12) – doch es sollte die letzte in dieser Begegnung bleiben. Langenau/Elchingen drehte die Partie, führte in der 40. Minute mit 15:13. Das Spiel wurde hektisch, beiden Teams unterliefen Fehler, zwischen der 47. und der 54. Minute fiel kein einziger Treffer. Dann brachte Hannah Prang knapp sieben Minuten vor Ende die TSG auf 16:17 heran, aber die Wende gelang den Ehingerinnen nicht mehr. Wiederum Hannah Prang verkürzte zwei Minuten vor Ende auf 17:18, ehe die Gäste mit zwei Treffern zum 17:20 für die Entscheidung sorgten. Der letzte Treffer des Spiels gelang Ehingen, aber an der Niederlage änderte das nichts mehr.

TSG Ehingen – HSG Langenau/Elchingen 18:20 (12:11). TSG: V. Prang, Rettenberger - H. Prang (9), Glökler (3), K. Prang (3/1), Birsan (1), Obermaier (1), Frielitz (1), Latinovic, Rybinski, Doetsch, Jerg.