TSG trifft auf Mitaufsteiger Vogt

Die Bezirksliga-Handballerinnen der TSG Ehingen bestreiten am Samstag, 18. Januar, ihr erstes Spiel im neuen Jahr. Das Team des Trainerduos Jürgen Prang und Heinz Binnig empfängt den HCL Vogt, Anwurf in der Ehinger Wenzelsteinhalle ist um 18 Uhr. Beide Mannschaften spielten in der vergangenen Saison noch in der Bezirksklasse, am Ende stieg Vogt als Meister und der Tabellenzweite Ehingen aufgrund des Erfolgs in der Relegation gegen Friedrichshafen-Fischbach in die höchste Klasse des Bezirks Bodensee-Donau auf. Die Spiele in der vergangenen Bezirksklasse-Runde zwischen der TSG und Vogt entschied jeweils die Heimmannschaft deutlich für sich. Das Duell in der Bezirksliga-Hinrunde im Oktober verlor die TSG Ehingen in Vogt mit 20:26 – und will nun den Spieß umdrehen. In der Tabelle sind die beiden Aufsteiger Nachbarn, Beide sind punktgleich, aber Vogt hat dank des besseren direkten Vergleichs die Nase vorn.