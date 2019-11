TSG trifft auf den Tabellenzweiten

Das Restprogramm der Fußball-B-Junioren der TSG Ehingen in der Verbandsstaffel Süd vor der Winterpause könnte kaum schwerer sein. Rottenburg, Ravensburg und Reutlingen heißen die nächsten Gegner. Zunächst geht es am Samstag, 23. November, gegen den FC Rottenburg.

B-Junioren Verbandsstaffel: TSG Ehingen – FC Rottenburg (Samstag, 15.30 Uhr). - Tabellenelfter gegen Tabellenzweiten lautet die bevorstehende Partie. Die B-Junioren aus der Bischofsstadt haben bisher mit 22 Punkten den zweiten Tabellenplatz erobert und wollen diesen am Samstag auch in Ehingen verteidigen. Allerdings haben die Gastgeber durch das Remis in Ulm an Selbstvertrauen gewonnen und sie werden auch heute dagegenhalten.