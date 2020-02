TSG trifft auf das Schlusslicht

Drei Wochen nach dem Spiel gegen den Tabellenführer Gerhausen treffen die Handballerinnen der TSG Ehingen in der Bezirksliga nun auf den Tabellenletzten Hohenems. Das Spiel in der Ehinger Längenfeldhalle beginnt am Sonntag, 1. März, um 16 Uhr. Nach den Erfolgen in Gerhausen (23:22), gegen Lustenau (21:10) und bei der HSG Lonsee-Amstetten (19:17) ist das Ziel für das Team des Trainerduos Heinz Binnig/Jürgen Prang klar: der vierte Sieg in Serie soll her. Gegen Hohenems ist Ehingen auch klar favorisiert, schließlich haben die Österreicherinnen in dieser Saison erst ein Spiel für sich entschieden – und das ist schon ziemlich lange her, Ende Oktober gewann Hohenems das Heimspiel gegen die SG Ulm & Wiblingen 26:24. Der Tabellenvorletzte Ulm & Wiblingen revanchierte sich dafür kürzlich mit dem 33:23 zu Hause gegen das Schlusslicht. Die TSG Ehingen gewann das erste Aufeinandertreffen mit dem HC Hohenems auswärts 21:17 – die TSG, damals nicht in Bestbesetzung und mit einem kleinen Aufgebot angetreten, geriet nur einmal, in den ersten Spielminuten, in Rückstand und siegt am Ende ungefährdet. Inzwischen sind die personellen Voraussetzungen besser und so will das Ehinger Team den jüngsten Erfolgen einen weiteren hinzufügen – auch um den fünften Tabellenplatz zu verteidigen oder sich sogar auf Rang vier zu verbessern. Nur ein Punkt trennt die TSG vom Tabellenvierten Vöhringen, der am Wochenende in Lustenau eine schwierige Aufgabe vor sich hat.