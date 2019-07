TSG-Triathleten machen Plätze gut

Die Triathleten der TSG Ehingen, das Denkinger-Logistik-Team Ehingen, haben im Schwarzwald ihre Saison in der Landesliga Süd erfolgreich beendet. Nach Wettkämpfen in Rheinfelden (Sprint), Riegel (olympische Distanz) und Erbach (Team-Sprint) ging es diesmal am Schluchsee heiß her. Auf der selektiven Strecke über die olympische Distanz (1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und zehn Kilometer Laufen) belegten die TSG-Starter Jochen Maier, Patrick Geiger, Philipp Rieger und Philipp Zimmerhackl den 14. Platz. Das Rennformat wurde im Jagdstart ausgetragen; dabei starten die Teams im Abstand von zehn Sekunden nach ihrer jeweiligen Liga-Platzierung. Nach dem Schwimmen im unruhigen Schluchsee ging es auf die Radstrecke mit einer ordentlichen Zahl an Höhenmetern und auch im abschließenden Lauf waren die vier Runden alles andere als flach. Die auf Platz 17 gestarteten Ehinger machten im letzten Rennen nochmals drei Plätze gut. Für die nächste Saison träumt die erst seit 2018 bestehende Mannschaft bereits von einer Top-Ten-Platzierung.