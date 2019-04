TSG-Trainer warnt vor Gegner Sigmaringen

Die drei Fußball-Bezirksligisten aus der Region haben am Wochenende alle Heimrecht. Sie werden versuchen, diesen Vorteil zu nutzen. Die TSG Ehingen will gegen Sigmaringen die Tabellenführung verteidigen, die SG Altheim (gegen Riedlingen) und die TSG Rottenacker (gegen Uttenweiler) wollen gegen starke Mannschaften punkten.

TSG Ehingen – SV Sigmaringen (Samstag, 14 Uhr, Stadion, Vorrunde 2:1). - Am vergangenen Sonntag wechselte die TSG Ehingen vom Jäger zum Gejagten: Jeder Gegner will jetzt gegen den neuen Tabellenführer gut aussehen. Das weiß auch TSG-Trainer Roland Schlecker, der den kommenden Gegner Sigmaringen trotz dessen schlechten Tabellenplatzes sicher nicht unterschätzen wird: „Die Sigmaringer müssen unbedingt punkten, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht zu verlieren.“ In der Vorsaison hätten die Hohenzollern einen guten vierten Tabellenplatz belegt und sie müssten ernst genommen werden. „Wir werden eine starke Mannschaft auf den Platz bringen“, sagt Roland Schlecker. Allerdings fehlen sowohl der verletzte Mathias Brinsa als auch Daniel Topolovac und Mathias Soukup.

TSG Rottenacker – SV Uttenweiler (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde 0:2). - „Das ist ein anderes Kaliber als der SV Bad Buchau“, mahnt Trainer Timm Walter seine Mannschaft. Als Tabellenvierter hat der SV Uttenweiler immerhin 40 Punkte und ist mit zwei Spielen gegenüber der Konkurrenz im Rückstand. Uttenweiler hat die mit Abstand stärkste Abwehr und in 19 Spielen erst zehn Tore kassiert. „Uttenweiler stellt eine Top-Mannschaft. Falls wir am Sonntag punkten sollten, sind das für uns Zusatzpunkte“, ist Timm Walter nur bescheiden optimistisch. Mit den Zuschauern im Rücken wird der Gastgeber dem Tabellenvierten aber einen heißen Kampf liefern. Trotz einiger angeschlagener Spieler werde sich die TSG nicht verstecken. Im Falle eines Sieges würde der Gastgeber nahe an das Mittelfeld heranrücken.

SG Altheim – TSV Riedlingen (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde 2:6). - „Mit dem TSV Riedlingen kommt am Sonntag eine sehr starke Mannschaft. Besonders zu beachten ist die Offensive, die in der Vorrunde uns mit sechs Gegentoren vom Platz schickte“, sagt SG-Trainer Joachim Oliveira. Der Aufsteiger aus der Donaustadt hat in bisher 21 Spielen insgesamt 41 Tore erzielt. Zu beachten ist das Stürmer-Trio Dennis Altergot, Pascal Schoppenhauer und Fabian Ragg. Mit einer konsequenten Abwehr sollen diese Angreifer in Schach gehalten werden. „Die erste Halbzeit gegen Altshausen sollte morgen auf das ganze Spiel übertragen werden und die jungen Riedlinger sollten wir nicht in den Spielfluss kommen lassen“, so Joachim Oliveira. Vor allem müsse ein frühes Gegentor vermieden werden.

Weitere Spiele am Samstag: FV Altshausen – FC Krauchenwies/Hausen (4:2). Am Sonntag: SGM Blönried/Ebersbach – SV Bad Buchau (1:4), FC Laiz – FV Neufra (0:0), FV Bad Schussenried – SF Hundersingen (3:1), SV Hohentengen – SG Hettingen/Inneringen (3:0).