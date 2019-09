TSG-Teams und der KSC vor Auftakt

Eine Woche nach der Oberliga startet auch in der Basketball-Bezirksliga und in der Kreisliga die Punkterunde. In der Bezirksliga hat Aufsteiger TSG Ehingen I am Samstag, 28. September, 17.30 Uhr, in der JVG-Halle den SV Weingarten zu Gast, der KSC Ehingen trifft ebenfalls in der JVG-Halle am Sonntag, 29. September, 15 Uhr, auf den TSB Ravensburg II. In der Kreisliga empfängt die TSG Ehingen II am Sonntag, 28. September, 15.15 Uhr, den VfL Kirchheim III.