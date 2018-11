TSG-Teams spielen gegen Rottenburg

Sowohl die Fußball-A-Junioren als auch die B-Junioren der TSG Ehingen haben sich am vorletzten Spieltag vor der Winterpause mit dem FC Rottenburg auseinanderzusetzen.

A-Junioren Verbandsstaffel: TSG Ehingen – FC Rottenburg (Sonntag, 11 Uhr). - Nach nur kurzer Pause spielen die Jungen von Trainer Haris Slatina wieder auf dem Ehinger Kunstrasen. Nach wie vor warten die Ehinger auf ihren ersten Sieg. Am vergangenen Mittwoch wurde es nichts mit dem ersten Saisonerfolg. Da hat das seinerzeit wegen Nebels abgebrochene Spiel in Laupheim stattgefunden. Die Ehinger hielten bei ihrer 0:2-Niederlage aber lange Zeit mit. Erst in der 77. Minute erzielte Jermaine Johnson für Laupheim das 1:0, acht Minuten später fügte Lukas Rost das 2:0 hinzu. Die Gastgeber sind durch diesen Sieg auf Platz drei vorgerückt. Am Sonntag, gegen die Fußballer aus der Bischofsstadt Rottenburg, sind die Ehinger A-Junioren sicher nicht ohne Chance. Der Ehrgeiz ist groß, im vorletzten Heimspiel vor der Winterpause den ersten Dreier einzufahren.

B-Junioren Verbandsstaffel: FC Rottenburg – TSG Ehingen (Sonntag, 10.30 Uhr). - Nach dem Sieg gegen Wangen ist Trainer Mathias Zok zuversichtlich, auch in Rottenburg nicht leer auszugehen. Beide Mannschaften sind punktgleich und der Gastgeber hat nur eine geringfügig bessere Tordifferenz. Vor dem Spiel beim Meisterschaftsfavoriten SSV Reutlingen wäre es wichtig, ein Polster gegenüber der Gefahrenzone zu schaffen. Der Gästetrainer ist zuversichtlich, aus Rottenburg nicht mit leeren Händen zurückzukehren.