TSG sichert sich Meisterschaft und Aufstieg

Die Basketballer der TSG Ehingen I haben mit einem 80:60-Sieg am letzten Spieltag beim Tabellendritten TSV Bad Boll den ersten Platz verteidigt und die Kreisliga-Meisterschaft für sich entschieden. Die Begegnung war lange Zeit hart umkämpft. Bad Boll lag nach dem ersten Viertel knapp vorn (17:16), zur Pause führte die TSG mit 38:34. „In der ersten Halbzeit haben wir uns etwas schwer getan gegen die Zonenverteidigung von Bad Boll“, sagte TSG-Spieler Merlin Optiz. Nach dem Seitenwechsel setzten sich die Ehinger, die auf den verletzten Peter Breymaier verzichten mussten, dann ab. Nach dem dritten Viertel führte der Tabellenführer mit 61:45 und baute seinen Vorsprung im letzten Abschnitt noch aus. „Wir haben das Tempo angezogen und hatten etwas Wurfglück“, so Opitz. Mit 20 Vorsprung behielt die Mannschaft des Trainerduos Andreas Kirsch und Patrick Docimo letztlich die Oberhand und sicherte sich damit die Meisterschaft der Kreisliga Nord und den Aufstieg in die Bezirksliga. Zum zweiten Mal in Folge kommt der Kreisliga-Meister somit aus Ehingen – 2018 holte der KSC den Titel. Beide Teams treffen nach einem Jahr Pause in der nächsten Saison wieder aufeinander, dann in der Bezirksliga. Für die TSG I waren gegen Bad Boll dabei: Adrian Häußler (25 Punkte), Patrick Docimo (19), Merlin Opitz (13), Elias Kleiner (8), Tom-David Harscher (6), Patrick Wirth (4), Johannes Häußler (2), Matthis Knieß (2), Felix Reize (1), Andreas Kirsch und Alexander Kopf.