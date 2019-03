TSG sichert sich den zweiten Platz

Die Handballerinnen der TSG Ehingen haben das Bezirksklasse-Derby gegen den SV Schemmerhofen mit 23:14 für sich entschieden. Damit sicherte sich die TSG vorzeitig Rang zwei, der die Chance zum Aufstieg in die Bezirksliga über die Relegation eröffnet.

Das Hinrundenspiel in Schemmerhofen hatte das Team des Trainerduos Jürgen Prang/Heinz Binnig verloren und auch das Rückrunden-Duell in der Längenfeldhalle war lange umkämpft. Die TSG ging von Beginn an in Führung, doch zunächst glichen die Gäste noch aus – bis zum 4:4 in der zwölften Minute. Danach setzten sich Ehingen durch Treffer von Katharina Prang, zweimal Hannah Prang und Anna Raimondo auf 8:4 ab (19.). In den letzten zehn Minuten verkürzte Schemmerhofen den Rückstand wieder, zur Pause hatte die TSG noch zwei Tore Vorsprung (11:9).

Die ersten beiden Treffer nach dem Seitenwechsel gelangen der TSG Ehingen, die somit die Führung wieder ausbaute (13:9). Bis zum 15:12 blieb der SVS noch einigermaßen dran, dann sorgte der Tabellenzweite für die Vorentscheidung: Zweimal Lea Przywara, Crina Birsan und Svenja Geiselhardt erhöhten auf 19:12 – zehn Minuten waren da noch zu spielen. Die TSG ließ in der Schlussphase nicht mehr locker und baute den Vorsprung noch weiter aus.

Damit hat die TSG den zweiten Tabellenplatz der Bezirksklasse vor dem letzten Spiel der Punkterunde am kommenden Wochenende in Kreissbronn sicher. Danach kämpft das Team von Prang und Binnig gegen den Tabellenachten der Bezirksliga um einen Platz im Bezirksoberhaus. Der Gegner steht noch nicht fest, nach jetzigem Stand ist es die TG Biberach II.