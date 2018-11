TSG schlägt den Tabellenzweiten

Die Bezirksliga-Handballer der TSG Ehingen haben ihr Heimspiel gegen den Tabellenzweiten TSV Bad Saulgau II mit 33:30 (17:13) gewonnen. Durch den überzeugenden Erfolg glichen die Ehinger ihr Punktekonto aus und schoben sich in der sehr ausgeglichenen Spielklasse auf den fünften Platz vor.

Kleines Aufatmen im Ehinger Lager schon vor dem Anwurf: Matthias Kneer stand kurzfristig doch zur Verfügung, zudem war in Tino John, der am Wochenende zuvor berufsbedingt ausgefallen war, ein weiterer wichtiger Spieler dabei. Die TSG gab ab Anwurf den Ton an und bereitete dem Gegner mit ihrer offensiven Abwehr großes Kopfzerbrechen. „Mit unserer 3:2:1-Deckung ist Saulgau gar nicht zurechtgekommen“, sagte der Ehinger Trainer Winfried Biberacher.

Und im Angriff lief es bei der Heimmannschaft auch. „Wir haben von Anfang an Tempo gemacht“, so Biberacher. Nico Dietz und Rainer Mall erzielten die ersten beiden Treffer des Spiels zur 2:0-Führung, in der Folge baute Ehingen den Vorsprung auf vier Tore aus. Beim 15:10 lagen erstmals fünf Treffer zwischen beiden Teams, zur Halbzeit lag die TSG mit 17:13 vorn. „Die Saulgauer waren der erwartet starke Gegner, aber wir haben ihnen frühzeitig den Schneid abgekauft.“

Auf alles eine Antwort

Der Tabellenzweite versuchte alles, um das Spiel zu drehen, aber die Ehinger hatten auf alles eine Antwort – dafür hatte Biberacher in der Vorbereitung auf die Begegnung gesorgt und seine Mannschaft gut eingestellt. „Wir wussten, was auf uns zukommt, entsprechend hatten wir trainiert.“

Die Ehinger hielten den Gegner in der zweiten Halbzeit auf Distanz. „Kühlen Kopf bewahren“, dies habe er seinen Spielern für die entscheidende Phase des Spiels mit auf den Weg gegeben, sagte Winfried Biberacher. Mit Erfolg. Saulgau verkürzte den Rückstand immer wieder, vor allem in Überzahl, als ein Ehinger eine Zeitstrafe verbüßte. Näher als auf drei Tore kamen die Gäste zunächst aber nicht heran. Die TSG vergrößerte den Abstand immer wieder, führte nach 50 Minuten 28:22. Doch nach drei Treffern des TSV innerhalb von drei Minuten stand es nur noch 28:25. Wieder setzte sich Ehingen leicht ab (30:26), wieder kam Saulgau heran.

Alle Strafwürfe verwandelt

Gut eineinhalb Minuten vor Ende stand es 31:29, ehe der TSV eine Zeitstrafe und die TSG einen Siebenmetern erhielten. Mit den Strafwürfen war das zuletzt so eine Sache bei Ehingen, doch diesmal gab es keinen einzigen Fehlversuch von der Siebenmeterlinie. Oskar Bachner, der insgesamt eine starke Leistung bot, hatte gegen Saulgau von Anfang an die Verantwortung übernommen und verwandelte auch den fünften und letzten Strafwurf zum 32:29. Es war die Entscheidung.