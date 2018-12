TSG schlägt den Tabellenführer

In der Handball-Bezirksliga hat die TSG Ehingen ihr zweites Derby in Folge für sich entschieden. Eine Woche nach dem Sieg bei Schlusslicht Laupheim II setzte sich die Mannschaft von Trainer Winfried Biberacher zu Hause gegen Spitzenreiter TG Biberach II mit 27:22 durch. Damit gehen die Ehinger mit einem positiven Punktekonto in die längere Punktspielpause.

Nicht zum ersten Mal überrumpelte die TSG einen Gegner. Zwar ging Biberach mit 1:0 in Führung, doch dann setzten sich die Ehinger auf 4:1 und über 8:2 und 10:3 auf 12:4 ab. Die Gäste schienen wie die Ehinger im Hinrundenspiel in Biberach unter die Räder zu kommen – damals hatte die TG II mit 31:20 gewonnen gegen die TSG, bei der damals wenig zusammengelaufen war und die in jener Begegnung noch auf eine defensivere Abwehr gesetzt hatte. Doch die offensive 3:2:1-Deckung der Ehinger hat sich im Laufe der Saison als Waffe erwiesen und auch die Biberacher kamen damit lange Zeit nicht zurecht.

„Im Angriff war bei uns am Anfang noch etwas Sand im Getriebe, aber die Abwehr ist gut gestanden“, sagte Trainer Winfried Biberacher. Die TG Biberach kam zwar in den letzten neun Minuten vor der Pause noch einmal ein wenig heran, am komfortablen Vorsprung der Heimmannschaft änderte sich allerdings nichts. 13:7 führte die TSG nach 30 Minuten.

In der zweiten Halbzeit wurde es aber dann doch noch einmal eng für den Gastgeber. „Acht Minuten lang haben wir es geschafft, den Vorsprung zu halten, ehe wir dann für zehn Minuten den Faden verloren haben“, sagte Winfried Biberacher. Die Folge: Biberachs Landesliga-Reserve verkürzte durch vier Treffer in Folge von 18:13 auf 18:17. Der TSG-Trainer nahm eine Auszeit und appellierte an seine Spieler, sich wieder auf ihre Stärken zu besinnen. Die kurze Pause samt Ansprache fruchtete, die TSG zog wieder auf 20:17 und später 23:18 bis auf 25:19 davon.

Es war, vier Minuten vor Ende, die Entscheidung. Zumal den Biberachern, die zum Derby mit einem überschaubaren Aufgebot und einschließlich Torhüter nur zehn Spielern angetreten waren, in der Schlussphase ein wenig die Luft ausging. Doch die Ehinger hatten nur unwesentlich mehr Spieler zur Verfügung, nachdem kurzfristig Steffen Mantz verletzt ausgefallen war. Für Mantz sprangen die beiden anderen Linkshänder in die Bresche, Oskar Bachner überzeugte mit neun Treffern, Rainer Mall mit fünf. Aber auch die anderen Spieler trugen viel zum Erfolg bei.

Nächstes Spiel am 2. Februar

„Ich hatte keine Angst, dass wir das Spiel noch verlieren“, so TSG-Trainer Biberacher, dessen Mannschaft nach der Partie das Handballjahr 2018 noch mit einer kleinen Party ausklingen ließ. Nun liegen zwei Wochen Pause vor den Ehinger Handballern, die nach Aussage des Trainers sehr willkommen ist, um mal durchzuschnaufen. Nach den Weihnachtsferien wird die TSG wieder das Training aufnehmen und sich in Ruhe auf die weitere Runde vorbereiten können. Ihr erstes Bezirksliga-Spiel 2019 bestreitet sie dann am 2. Februar beim HC Bodensee in Lauterach.