TSG Rottenacker will ihre Erfolgserie fortsetzen

Über die Osterfeiertage werden in der Fußball-Bezirksliga Donau einige Nachholspiele ausgetragen werden. Schon am Donnerstag, 18. Juni, spielt die TSG Rottenacker gegen den SV Hohentengen. Auch in Uttenweiler und Bad Schussenried wird gespielt.

TSG Rottenacker – SV Hohentengen (Donnerstag, 19 Uhr, Spiel der Vorrunde). - Seit dem ersten Spiel nach der Winterpause, das gegen Hundersingen verloren ging, hat Rottenacker einen Lauf. Fünf Partien ist die TSG nun ungeschlagen, zuletzt gab es vier Siege in Folge. Gegner SV Hohentengen hat im Jahr 2019 eine ausgeglichene Bilanz (je zwei Siege, Unentschieden und Niederlagen), am vergangenen Wochenende in Sigmaringen hat der SVH verloren. Ein weiterer Sieg der TSG dürfte am Donnerstagabend fällig sein, der dann wohl ein weiteres Vorrücken in der Tabelle zur Folge hätte.

SV Uttenweiler – SV Sigmaringen (Donnerstag, 18.30 Uhr, Vorrunde 1:0). - Der Gastgeber ist durch die Niederlagen von Ehingen und Bad Schussenried am vergangenen Wochenende näher an die Spitzenteams herangerückt und ist gegen Sigmaringen als Favorit.

FV Bad Schussenried – FC Krauchenwies/Hausen (Donnerstag, 19 Uhr, Spiel der Vorrunde). – Im Falle eines Sieges würden die Kurstädter die TSG Ehingen an der Tabellenspitze ablösen. Derzeit hat die TSG zwei Punkte Vorsprung.