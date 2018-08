TSG Rottenacker mit Sieg und Niederlage

An zwei Tagen nacheinander hat der Fußball-Bezirksligist TSG Rottenacker gespielt. Erst gab es einen Auswärtssieg, dann eine Heimniederlage. Die TSG Ehingen verlor ein Testspiel beim Landesligisten TSV Buch.

SG Maselheim/Laupertshausen – TSG Rottenacker 1:2. - Beide TSG-Tore erzielte am Dienstagabend Jannik Sachpazidis.

TSG Rottenacker – TSV Blaubeuren 0:5 (0:4). - Anfangs war das Spiel offen, doch dann legte der Kreisligist aus der Blautopfstadt los. Kris Klamser (2), Max Geißler, Niklas Jakob und Giovanni Baumann trafen für die Gäste, die schon zur Halbzeit klar in Führung lagen. In der zweiten Halbzeit erhöhte Blaubeuren noch auf 5:0.

TSV Buch – TSG Ehingen 6:0 (3:0). - Der Staffel-II-Landesligist Buch, der kürzlich ein Spiel beim Verbandsligisten Ehingen-Süd 2:3 verloren hatte, war gegen den nicht in Bestbesetzung angetretenen Bezirksligisten aus Ehingen tonangebend und führte durch Treffer in der zehnten, 19. und 35. Minute bereits zur Pause 3:0. Mit einem Doppelschlag (54., 59.) erhöhte Buch nach der Pause auf 3:0 und setzte kurz vor Abpfiff mit dem 6:0 den Schlusspunkt.

SG Griesingen – SSV Emerkingen 3:2 (1:0). - Der A-Ligist gewann knapp. Torschützen für die SG waren Isuf Neziray (2) und Bernd Schuster.

SV Dürmentingen – FC Marchtal 4:1 (0:1). - Da das Sportgelände in Untermarchtal anderweitig belegt war, wurde der Spielort gewechselt. In der Halbzeit lagen die Gäste noch in Führung. Dann trafen Rafael Buck, Heinrich Weber, Niklas Weggenmann und Timo Schlegel für den SV Dürmentingen.

SC Lauterach – SF Kirchen 0:3 (0:1). - Das Nachbarschaftsduell ging klar an die Sportfreunde. Thomas Mang, Christof Hirschle und Mathias Heinzelmann sicherten den Gästesieg.

SF Donaurieden – FV Rot/Laupheim 4:0 (1:0). - Nach knapper Pausenführung machte der Kreisliga-A-Aufsteiger im zweiten Durchgang alles klar. Torschützen waren Pascal Hafner, Emil Schuster, Martin Kaufmann und Mathias Stetter.