TSG Rottenacker hat erstmals wieder gepunktet

Die Fußball-Bezirksligisten aus der Region blicken auf ein erfolgreiches Wochenende zurück. Mit zwei Siegen und einem Unentschieden haben sie sieben von neun möglichen Punkten für sich behalten. Die SG Altheim feierte mit dem 4:2 bei Blönried/Ebersbach ihren dritten Sieg in Folge, die TSG Ehingen setzte sich gegen Schlusslicht Laiz durch. Die TSG Rottenacker holte gegen Riedlingen einen Punkt.

TSG Ehingen – FC Laiz 1:0 (1:0). - Tor: 1:0 Felix Miller (4.). Besonderes Vorkommnis: Daniel Topolovac verschoss in der 40. Minute einen Elfmeter. - Die TSG Ehingen bestimmte in den ersten 20 Minuten das Spiel und bestätigte ihre Dominanz durch ein frühes Tor auch zahlenmäßig. „Dann allerdings hat meine Mannschaft nachgelassen“, sagte TSG-Trainer Roland Schlecker. Dazu passte offensichtlich auch, dass Daniel Topolovac einen Elfmeter nicht verwandelte. Anfangs der zweiten Halbzeit hatten die Gastgeber zwar noch eine gute Möglichkeit, doch danach war es kein gutes Spiel mehr. „Wir haben drei Punkte und zu Null gespielt, das zählt“, sagte der TSG-Trainer.

TSG Rottenacker – TSV Riedlingen 0:0. - „Wir haben von der ersten Minute an kämpferisch dagegengehalten“, sagte TSG-Pressewart Uwe Schneider. Die Gäste trafen in der 16. Minute nur die Querlatte, doch nach einem Eckball von Timm Walter setzte Jannik Sachpazidis in der 21. Minute einen Kopfball an den Pfosten. Die TSG Rottenacker hatten im ersten Durchgang noch die eine oder andere Chance. In der 75. Minute hatte die TSG Glück, als sich der TSV Riedlingen durchgespielt hatte und ein Gästespieler aus wenigen Metern nur den Außenpfosten traf. Zufrieden stellte Uwe Schneider fest: „Unser kämpferischer Einsatz war optimal und der Einsatz hat gestimmt. Daher haben wir den Punkt auch verdient.

SGM Blönried/Ebersbach – SG Altheim 2:4 (1:2). - Tore: 0:1 Christian Lutrelli (8.), 1:1 Jakob Weiß (9.), 1:2 Sandro Oliveira (16.), 1:3 Peter Leicht (77.), 2:3 Lorenz Weiß (86., FE), 2:4 Dominik Späth (90.). - Die SGA hat offensichtlich zu ihrer alten Auswärtsstärke zurückgefunden und jetzt zwei Auswärtsspiele in Folge gewonnen. Dabei hatten es die Altheimer mit einem starken Aufsteiger zu tun, der auf Augenhöhe spielte. Der Sieg stand erst mit dem Schlusspfiff fest. Nach der 1:2-Führung vor der Pause hatte die SGM Blönried/Ebersbach spielerische Vorteile, aber die Gäste haben gut verteidigt. Gästetrainer Joachim Oliveira wäre nach den Spielanteilen auch ein Remis möglich gewesen, doch seine Mannschaft habe eine gute Moral gezeigt.

SV Hohentengen - FV Bad Schussenried 1:2 (0:0). - Tore: 1:0 Manuel Sommer (55.), 1:1, 1:2 Sebastian Wildenstein (58. /78.).

SV Uttenweiler - SF Hundersingen 3:0 (3:0). - Tore: 1:0 Lukas Maurer (2.), 2:0 Eigentor (37.), 3:0 Stefan Maurer (39.).

SV Bad Buchau - SG Hettingen/Inneringen 1:1 (0:1). - Tore: 0:1 Florian Dangel (17.), 1:1 Johannes Schuster (54.).

FC Krauchenwies/Hausen - FV Neufra 1:2 (0:1). - Tore: 0:1 Robert Henning (39.), 0:2 Fabian Brehm (50.), 1:2 Raphael Göggel (59.).

FV Altshausen - SV Sigmaringen 2:2 (1:1). - Tore: 1:0 Oliver Spehn (6.), 1:1, 1:2 Julius Frank (8./57.), 2:2 Elias Buzengeiger (90.).