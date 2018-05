TSG Rottenacker gewinnt klar

Die SG Altheim hat einmal wieder auf eigenem Platz einer guten Auswärtsleistung eine Heimniederlage folgen lassen. In Rottenacker verlor der FV Schelklingen-Hausen.

SG Altheim - SV Hohentengen 2:4 (0:2). - Tore: 0:1, 0:2 Fabian Beckert, 1:2 Kai Engelhardt (66.), 2:2 Dominic Stoll (68.), 2:3, 2:4 Manuel Sommer (73., 90.). - Die SG Altheim bot in der ersten Halbzeit eine ungewohnt schwache Leistung und Hohentengen lag verdient zur Pause in Führung. Der erste Warnschuss kam schon in der 5. Minute, als die Gäste die Querlatte trafen. Die Gefährlichkeit von Mittelstürmer Fabian Beckert konstatierten die Gastgeber erst, als sie bereits mit 0:2 im Rückstand lagen. SG-Trainer Joachim Oliveira versuchte kurz nach Seitenwechsel sein Glück mit einem Doppelwechsel. Innerhalb von zwei Minuten (66. und 68.) hatte Altheim den Gleichstand hergestellt. Die Einheimischen machten nun Druck, doch in der 73. Minute kam ein erneuter Rückschlag. Nach einem Eckball erzielte Manuel Sommer das 2:3. Nach einem Altheimer Ballverlust im Mittelfeld konnten die Gäste noch auf 2:4 erhöhen.

TSG Rottenacker - FV Schelklingen-Hausen 5:2 (1:0). - Tore: 1:0 Franzesco d’Allesio (25.), 2:0 Philipp Brunner (53.), 3:0 Simon Striebel (56./FE), 3:1 Luca Schleiblinger (67.), 3:2 Julian Leicht (68.), 4:2 Jochen Leichtle (75.), 5:2 Daniel Meier (77.). - Bis zum 1:0 war das Spiel ausgeglichen, doch insgesamt ging das Ergebnis in Ordnung.

Durch einen Doppelschlag kamen die Schelklinger Mitte der zweiten Halbzeit auf 3:2 heran, aber die TSG Rottenacker ließ sich nicht mehr die Butter vom Brot nehmen.

FV Bad Schussenried - SV Ebenweiler 3:0 (1:0). - Tore: 1:0 Marcel Liebhardt (7.), 2:0 Jonas Gölz (70.), 3:0 Jan Dehmel (78.)