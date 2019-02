TSG peilt Auswärtssieg an

Vor der Fasnetspause sind die Bezirksliga-Handballer der TSG Ehingen am Samstag, 23. Februar, 20 Uhr, bei der TSG Leutkirch zu Gast. Für an Harz gewohnte Mannschaften ist es ein ungeliebtes Gastspiel, denn in der Leutkircher Halle ist das Haftmittel nicht erlaubt. Dennoch hofft man bei der TSG, dass die Mannschaft an den Heimsieg zuletzt gegen Langenau/Elchingen anknüpft und sich in der extrem ausgeglichenen Spielklasse zwei Punkte gutschreibt.

Die Ehinger wollen sich gegen den Tabellenzehnten auch für das Hinrundenspiel entschädigen, in dem es in eigener Halle zwar keine Niederlage, aber einen ärgerlichen Punktverlust gab. 32:32 endete die Begegnung Ende Oktober, nachdem die TSG Ehingen gut drei Minuten vor Schluss mit 31:28 geführt hatte. Nach drei Leutkircher Treffern in Folge erzielte Tino John acht Sekunden vor Ende das 32:32 für den Gastgeber, doch auch das reichte nicht; fast mit der Schlusssirene glichen die Gäste noch aus. „Ein verschenkter Punkt“, sagt der Ehinger Trainer Winfried Biberacher über das erste Aufeinandertreffen. Den verpassten Sieg hatte sich die Mannschaft aber selbst zuzuschreiben. Trainer Biberacher, der jedes Spiel statistisch erfasst und akribisch auswertet, zählte mehr als 22 Abwehrfehler. Und auch das Angriffsspiel lief nicht rund. „Zehn Fehlwürfe gehen ja noch, aber 13 oder 14 technische Fehler sind zu viel.“ Sein Fazit zum ersten Duell mit Leutkirch: „Wir haben uns ungeschickt verhalten.“ Geschickter und cleverer stellte sich die TSG Ehingen vor einer Woche gegen Langenau/Elchingen II an, 26:23 besiegten die Ehinger den Tabellennachbarn mit einer ordentlichen Leistung.

„Ein paar Dinge“ hätten ihm zwar nicht gefallen, sagt Winfried Biberacher, doch als Sieger hat man nicht allzu viel falsch gemacht. Nun sollen zwei weitere Punkte her, womit die auf Rang sechs platzierte TSG ihre Chancen, in der Schlussphase der Saison in der Tabelle noch etwas weiter nach oben zu klettern, erhöhen würde. Doch in Leutkirch besteht Harzverbot, was an das Haftmittel gewohnten Spielern wie den Ehingern nicht behagt – hinzu kommt, dass die TSG bisher in dieser Saison auswärts selten überzeugt hat.

Dennoch sieht Biberacher keinen Grund, warum sein Team in Leutkirch nichts holen sollte. „In Lehr haben wir ohne Harz auch gut gespielt“, sagt der Trainer. Außerdem überzeugte Gegner TSG Leutkirch in den vergangenen Wochen nicht, zuletzt gab es ein 32:40 beim Vorletzten Bregenz II und davor eine Schlappe zu Hause gegen Friedrichshafen-Fischbach (25:37). „In Leutkirch müsste was drin sein“, sagt Winfried Biberacher, der allerdings gegenüber dem Spiel gegen Langenau zumindest auf Tino John verzichten muss. Der Trainer sprach von der nächsten „Schreckensmeldung“ in der von Verletzungen geprägten Saison: Der vielseitig einsetzbare John zog sich einen Bänderriss zu, die Saison ist für ihn vorbei. Auch Steffen Mantz wird wohl fehlen, er meldete sich aufgrund einer Verletzung zu Wochenbeginn vom Training ab.