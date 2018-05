TSG-Nachholspiel am Ostermontag

Das Anfang Dezember vergangenen Jahres witterungsbedingt abgesagte Heimspiel des Fußball-Landesligisten TSG Ehingen gegen den SV Weingarten ist neu angesetzt worden. Beide Mannschaften treffen am Ostermontag, 2. April, 15 Uhr, im Ehinger Stadion aufeinander. Für die TSG ist die Partie vom ersten Rückrundenspieltag das einzige Nachholspiel. Die erste Begegnung nach der Winterpause bestreiten die Ehinger am Samstag, 3. März, zu Hause gegen den FC Ostrach. Eine Woche zuvor, am ersten Spieltag nach der Winterpause am 24./25. Februar, ist der Aufsteiger aus Ehingen noch spielfrei.