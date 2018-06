TSG muss zum (fast) übermächtigen Gegner nach Hohenems

Es gibt durchaus leichtere Spiele, als jenes, das die Bezirksliga-Handballer der TSG Ehingen am Samstagabend vor der Brust haben. Zu Gast ist die TSG Ehingen beim Tabellenführer Hohenems, der bis auf ein Unentschieden bisher alles gewonnen hat. Dennoch sind die Ehinger selbstbewusst genug, um mit Erwartungen in das Spiel zu gehen.

„Wir fahren sicherlich nicht nach Hohenems, um unsere Niederlage so gering wie möglich zu halten“, sagt TSG-Trainer Heinz Binnig. Schließlich haben die Ehinger das Hinspiel in der Längenfeldhalle lediglich mit fünf Toren Abstand verloren, waren allerdings bis zur 40 Minuten lediglich zwei Zähler im Rückstand. „Das Hinspiel war keine klare Sache“, verdeutlicht Binnig die Ausgangssituation. Die Ehinger haben in den vergangenen Tagen eine Videoanalyse des Gegners gemacht und mussten feststellen, dass der Tabellenführer vor allem aus dem Rückraum heraus bärenstark ist. „Ebenfalls stark sind die Jungs aus Hohenems im Spiel Mann gegen Mann. Die Spieler sind richtige Kaliber und haben Körpertäuschungen sehr gut drauf“, sagt Binnig. Dennoch hofft der Ehinger Trainer, aus Hohenems etwas Zählbares mit an die Donau zu bringen.

„Wenn wir einen super Tag erwischen und Hohenems einen nicht so guten Tag, ist für uns alles drin“, gibt sich Binnig optimistisch. Nicht mit von der Partie sein werden auf jeden Fall Daniel Geyer (verletzt) und Tim Dittrich, der privat verhindert ist. „Der Rest müsste eigentlich spielen können“, so der Ehinger Trainer, der betont: „Ein Auswärtssieg würde uns auf jeden Fall mal wieder gut tun. Wir nehmen alle Punkte, die wir kriegen können.“