TSG-Lauftreff startet mit Einsteigerkursen

Auch in diesem Jahr beginnt der Lauftreff der TSG Ehingen die neue Saison mit seinen Einsteigerkursen im Jogging und Nordic Walking. Beginn der jeweils sechs Wochen dauernden Kurse ist für die Jogger am Montag, 30. März, und für die Nordic Walker am Dienstag, 31. März.

In der Folge jeweils am Montag und Mittwoch sind die Läufer unterwegs, am Dienstag und am Donnerstag die Nordic Walker. Trainiert wird dreimal pro Woche – dies bedeutet, dass die Teilnehmer einmal wöchentlich nach Anleitung in Eigenregie unterwegs sein werden. Ansonsten werden die Einsteiger von erfahrenen Betreuern begleitet. Treffpunkt ist immer am Parkplatz an der Reithalle am Stoffelberg um 18.30 Uhr.

Derweil hat der Lauftreff TSG Ehingen vom Deutschen Turner-Bund die beiden Auszeichnungen „Pluspunkt Gesundheit” und „Sport Pro Gesundheit” erhalten. Beide Auszeichnungen sind das Ergebnis besonderer Gesundheitssportangebote im Verein. Deshalb werden die Kursgebühren in Höhe von 40 Euro von einigen Krankenkassen zum Teil übernommen (dies sollten Kursteilnehmer bei ihrer Krankenkasse erfragen). Auch ein vorheriger Besuch beim Arzt ist ratsam, um sich vor der eventuell ungewohnten sportlichen Belastung durchchecken zu lassen. Die Kurse finden im Freien statt. Alle Inhalte bauen aufeinander auf, jede Stunde beginnt mit einem fünfminütigen Aufwärmprogramm und endet mit einem rund zehn Minuten dauernden Cool-down-Stretching.

Die Teilnehmer am Jogging sollen nach sechs Wochen Lauftraining in der Lage sein, je nach individuellem Leistungsvermögen 50 bis 60 Minuten ohne Unterbrechung zu laufen. Beim Nordic Walking wird auf die richtige technische Ausführung der Nordic Walking Bewegung geachtet.