TSG lässt gegen das Schlusslicht nichts anbrennen

Die Bezirksliga-Handballer der TSG Ehingen haben ihre Pflichtaufgabe gegen Schlusslicht TSV Blaustein II ohne Probleme gelöst. Beim ungefährdeten 36:21-Heimsieg betrieb der Tabellenvierte auch Wiedergutmachung nach dem enttäuschenden Auftritt eine Woche zuvor bei Ulm und Wiblingen.

Wie immer vor Spielen gegen zweite Mannschaften hatte man bei der TSG Bedenken, ob der Gegner nicht womöglich mit Verstärkung aus der ersten Mannschaft antreten würde. Die Bedenken wurden gegen Blaustein schnell zerstreut. Zwar traten die Gäste mit einem größeren Aufgebot an als zuletzt zu ihren Spielen, doch die Ergänzungen kamen nicht aus dem aktuellen Oberliga-Team des TSV, eher sprangen die A-Junioren in die Bresche.

Blaustein bot der TSG nur in den ersten zehn Minuten Paroli – bis zum 4:4 gelang den Gästen stets der Ausgleich. Danach trafen die Blausteiner zehn Minuten lang nicht mehr im zunächst von Tristan Klein, später auch von Daniel Geyer gut gehüteten Ehinger Tor. Dagegen nutzte die Heimmannschaft, vor allem Sebastian Kiem, in der ersten Viertelstunde auffälligste TSG-Werfer, ihre Chancen und zog auf 9:4 davon. Danach setzten sich die Ehinger weiter ab, Simon Klug, Rainer Mall und Tim Biberacher, der phasenweise von Linksaußen auf Rückraum Mitte rückte und auf dieser Position ebenfalls überzeugte, warfen die Treffer zur 15:6-Führung. Erst jetzt kam Blaustein wieder etwas besser in Tritt, während sich die TSG ein paar Ballverluste und Fehlwürfe leistete, doch das 18:11 zur Pause war dennoch eine komfortable Führung.

Sollten sich die Gäste in der Pause eine Aufholjagd vorgenommen haben, so wurde das Vorhaben nach Wiederbeginn rasch durchkreuzt. Die Ehinger machten kurzen Prozess mit dem Gegner, mit sechs Treffern in Folge baute die TSG den Vorsprung innerhalb von knapp acht Minuten auf 24:11 aus – was ganz nach dem Geschmack von Trainer Winfried Biberacher war. „Wir hatten gesagt, dass wir weiter Druck machen und nicht nachlassen dürfen.“

Die Ehinger ließen auch nicht locker, bauten den Vorsprung auf 31:15 aus, ehe die Blausteiner, die nie aufsteckten (Biberacher: „Der Gegner hat alles versucht“), in den letzten Minuten etwas herankamen. Am klaren Sieg der Gastgeber änderte dies aber nichts und auch wenn der TSV – wonach es in der zweiten Halbzeit lange nicht aussah und was die Ehinger vermeiden wollten – noch die 20-Tore-Marke geknackt hatte, war Winfried Biberacher zufrieden mit seiner Mannschaft. Sie hatte sich anders präsentiert als beim 28:36 in Wiblingen und die Vorstellungen des Trainers erfüllt.