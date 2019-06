TSG kann die Meisterschaft quasi abhaken

Die TSG Ehingen hat am Sonntag in der Fußball-Bezirksliga die Chance auf die Meisterschaft und den damit verbundenen direkten Aufstieg in die Landesliga vergeigt. Beim 0:2 gegen Hohentengen zeigte die TSG eine schlechte Leistung. Konkurrent Schussenried gewann sein Spiel 2:0.

TSG Ehingen - SV Hohentengen 0:2 (0:1). - Tore: Fabian Beckert (37., 90+3), . Was die TSG Ehingen am Sonntag in ihrem letzten Heimspiel ablieferte, war bestimmt eines Tabellenzweiten nicht würdig. Mit diesem 0:2 haben die Ehinger ihre letzte theoretische Chance auf die Meisterschaft aus der Hand gegeben. „Wir waren zu behäbig im Spielaufbau und erspielten uns nur wenige Torchancen“, sagte TSG-Trainer Roland Schlecker. Aus einem Standard entstand das 0:1 durch den gefährlichsten Stürmer der Gäste. Da die TSG nur eine mäßige Leistung bot, gelang der Ausgleich nicht. Im Gegenteil: Fabian Beckert war in der Nachspielzeit zum zweiten Mal erfolgreich.

FC Krauchenwies/Hausen - SG Altheim 0:2 (0:0). - Tore: 0:1 Sandro Oliveira (55.), 0:2 Johannes Rech (90.). - In der Anfangsphase riskierten beide Teams nicht besonders viel, Torraumszenen waren Mangelware. Erst gegen Ende der ersten Hälfte wagten sich die Gäste mit Distanzschüssen in die Offensive. Im zweiten Durchgang hatte der FCK-Stürmer Vogler die Führung auf dem Fuß, verpasste allerdings nur knapp (54.). Im direkten Gegenzug wurde Krauchenwies bestraft und Sandro Oliveira markierte das 0:1. Im weiteren Spielverlauf war der abstiegsbedrohte FC Krauchenwies am Drücker, vergab aber selbst die hochkarätigsten Möglichkeiten. In der Schlussminute machte Johannes Rech am Ende eines Tempogegenstoßes den Auswärtserfolg für Altheim klar.

TSG Rottenacker - FC Laiz 1:1 (0:1). - Tore: 0:1 David Weber (44.), 1:1 1.1 Tim Sachpazidis (75.). - „Wir haben den Klassenerhalt geschafft“, war der erste Satz, den Pressewart Uwe Schneider nach dem Spiel sagte. Es war nach seinen Worten ein gehöriges Stück Arbeit, denn der FC Laiz hatte im ersten Durchgang zunächst mehr vom Spiel. So überraschte nicht, dass die Hohenzollern kurz vor der Halbzeit in Führung gingen. Tim Sachpazidis gelang das 1:1, ehe er verletzt ausgewechselt werden musste. Jannik Sachpazidis konnte nicht spielen und Marcel Holz war im ganzen Spiel im Einsatz. Den TSG-Spielern steckte noch das Pokalfinale in den Knochen.

SV Bad Buchau - FV Neufra/Do. 2:2 (0:1). - Tore: 0:1 Siegfried Selg (42.), 1:1 Fabian Baur (71.), 2:1 Viktor Hasenkampf (80.), 2:2 Timo Wichert (90.+2.).

SV Sigmaringen - SF Hundersingen 3:5 (0:2). - Tore: 0:1 Marcel Störkle (6.), 0:2 Julian Störkle (26.), 1:2 Daniel Deli (50.), 1:3 Janik Störkle (62.), 2:3, 3:3 Daniel Deli (64./66.), 3:4 Janik Störkle (67.), 3:5 Freyer (82.).

SV Uttenweiler - TSV Riedlingen 3:3 (0:2). - Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Pascal Schoppenhauer (20./42./50.), 1:3 Felix Kötzle (57.), 2:3, 3:3 Michael Wiest (64./FE/70.). - Z.: 170. - Rote Karte: Tobias Widmer (82./TSVR; grobes Foulspiel).

FV Altshausen - SG Hettingen/Inneringen 2:0 (1:0). - Tore: 1:0 Julian Schweizer (29.), 2:0 Maximilian Raisle (47.).

SGM Blönried/Ebersbach - FV Bad Schussenried 0:2 (0:1). - Tore: 0:1 Felix Bonelli (15.), 0:2 Eigentor (79.).