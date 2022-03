TSG-Juniorinnen sorgen im „Länderspiel“ für eine Überraschung

Die Handball-D-Juniorinnen haben den „Tabellenersten“ ihrer Staffel im „Länderspiel“ 13:9 besiegt. Nach Österreich zum ungeschlagenen Tabellenersten SSV Dornbirn/Schoren II war die TSG gereist und sorgten mit ihrem internationalen Erfolgserlebnis für eine kleine Sensation.

Dabei hatten die Nachwuchsspielerinnen bereits vergangene Woche zu Gast bei der MTG Wangen II eine gute kämpferische Leistung und eine durchweg starke Abwehrarbeit gezeigt. In Dornbirn konnten sie sich für diesen unermüdlichen Kampfgeist endlich mit zwei Punkten belohnen.

Die TSG-Mädels mussten verletzungsbedingt auf Nora Polzin verzichten. Dafür wurde die Mannschaft – wie so oft – tatkräftig von den E-Jugendlichen Helen Bachmann, Emilia Slivka und Elana Kendes unterstützt. Alle drei sind inzwischen fester Bestandteil des D-Jugendteams und nicht mehr wegzudenken. Die zweistündige Anfahrt merkte man den TSG-Mädels trotz eines guten Aufwärmens an. Sie starteten leicht verschlafen, sodass Dornbirn mit 4:0 in der achten Spielminute führte. In dieser Phase hatte die TSG zudem mit der unbekannten defensiven 6:0-Abwehr des Gegners zu kämpfen, da in Deutschland in der D-Jugend offensiv verteidigt wird.

In der elften Spielminute platzte der Knoten endlich, als Antonija Slivka den ersten Treffer für Ehingen erzielte. Ehingen spielte zu Beginn eine gute aggressive, ballorientierte Abwehr. Maja Kendes gelang es als Abwehrchefin über das gesamte Spiel hinweg, jeder Mitspielerin in der Abwehr auszuhelfen und für eine lautstarke Absprache im Team zu sorgen. Ihre jüngere Schwester, Elana Kendes, war der Fels in der Brandung, wenn doch mal ein Ball aufs Tor kam – sie parierte zahlreiche freie Würfe und zeigte wieder einmal, was für ein Naturtalent sie im Tor ist.

Vorne griffen Janina Kovacic, Alina Ströbele und Antonija Slivka mutig die Lücken in der gegnerischen Abwehr an. Dabei setzten sie sich erfolgreich im 1:1 durch, sodass die TSG bis zur Halbzeitpause erstmals ausgleichen konnte (5:5), bevor sie schließlich in der 23. Spielminute mit 5:8 in Führung ging. Leonie Missel und Maja Kendes machten schnelles Tempo nach vorne und waren dank ihrer Laufbereitschaft jederzeit für ihre Mitspielerinnen anspielbar.

Die TSG-Abwehr stand bis zum Ende sehr gut. Mitverantwortlich hierfür war auch eine miteifernde, jubelnde Svenja Hucker von der Bank aus, die sich beim Aufwärmen verletzt hatte. Dies hielt sie jedoch nicht davon ab, ihre Mädels über die gesamten 40 Minuten wie eine Cheerleaderin anzufeuern, damit diese bis zum Ende motiviert um jeden Ball kämpften. Klein aber oho – Matilda Wollensack, Emilia Slivka und Helen Bachmann zeigten ebenfalls, was in ihnen steckt: Sie stürzten sich wie Pitbulls auf jeden Ball.

Die Ehingerinnen hielten Dornbirn bis zum Schluss auf Abstand. Emilia Slivka erzielte den letzten Treffer eine Sekunde vor Spielabpfiff zum Endstand 9:13. Eine Sekunde später sprangen die Ehinger Mädels begeistert aufeinander zu und jubelten gemeinsam über ihren ersten Saisonsieg. Für die TSG Ehingen im Einsatz waren: Janina Kovacic, Svenja Hucker, Maja Kendes, Alina Ströbele, Antonija Slivka, Matilda Wollensack, Leonie Missel, Elana Kendes, Helen Bachmann, Emilia Slivka und Trainer Maximilian Kramer.

Wer zu einem coolen Team dazugehören will, Ballspiele im Sportunterricht mag und Lust hat, das Handballspielen auszuprobieren, ist herzlich zum Schnuppertraining der TSG eingeladen. Die D-Jugend (Jahrgänge 2009 bis 2011) trainiert mittwochs von 18.30 Uhr bis 20 Uhr und freitags von 17 Uhr bis 18.30 Uhr jeweils in der Längenfeldhalle Ehingen. Bei Interesse einfach vorbeischauen. Fragen per E-Mail an kathi.prang@web.de.