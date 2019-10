TSG-Junioren spielen auswärts

Die Fußball-B-Junioren und die C-Junioren der TSG Ehingen haben am Wochenende ein Auswärtsspiel. Die B-Jugend trifft in der Verbandsstaffel beim TSV Neu-Ulm an, die C-Jugend ist in der Landesstaffel beim FV Biberach zu Gast.

B-Junioren Verbandsstaffel: TSV Neu-Ulm – TSG Ehingen (Sonntag, 11 Uhr). - Geht man von der derzeitigen Tabellensituation aus, so dürfte dies ein offenes Spiel werden. Die Gastgeber haben bisher fünf Punkte, die Gäste vier Punkte auf dem Konto. Die Mannschaft von TSG-Trainer Tom Breymaier geht voll motiviert in dieses Auswärtsspiel.

C-Junioren Landesstaffel 4: FV Biberach – TSG Ehingen (Samstag, 15 Uhr). - Die Ehinger haben sich durch ihren Sieg in Eggingen von den Mannschaften am Tabellenende etwas abgesetzt. Der FV Biberach ist jedoch Tabellenvierter und hat schon zwei Spiele gewonnen. Daher müssen die Ehinger einen guten Tag haben, wenn sie in diesem Auswärtsspiel etwas Zählbares erreichen wollen.