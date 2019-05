TSG-Jugendteams bleiben ohne Punkte

Die drei auf Verbandsebene spielenden Fußball-Junioren-Teams der TSG Ehingen sind am vergangenen Wochenende leer ausgegangen.

A-Junioren Verbandsstaffel: TSG Ehingen – FV Olympia Laupheim 1:6 (1:4). - Die Gäste haben die Partie bereits in den ersten 20 Minuten für sich entschieden. Nach Toren in der fünften und elften Minute ergab ein Elfmeter das 0:3 in der 18. Minute und zwei Minuten später folgte das 0:4. Leon Kosa erzielte in der 23. Minute das 1:4. Trotz der zwei Roten Karten in der 76. und 89. Minute erhöhten die Gäste noch auf 1:6.

B-Junioren Verbandsstaffel: SV Westerheim – TSG Ehingen 4:1 (1:0). - „Wir haben in der ersten Halbzeit wenig Chancen zugelassen, kamen jedoch in der 38. Minute in Rückstand“, sagte TSG-Trainer Mathias Zok. Durch „einfache Tore“ (Zok) erhöhte der Gastgeber bis zur 54. Minute auf 4:0, ehe David Janusz (72.) das 4:1 gelang. Danach hatten die Gäste noch einige gute Torchancen. Zum zweiten Mal hat also Westerheim das Duell der Aufsteiger deutlich gewonnen.

C-Junioren Landesstaffel 4: TSV Neu-Ulm – TSG Ehingen 4:3 (2:3). - „Wir waren drauf und dran, dem TSV Neu-Ulm die Meisterschaft zu vermasseln“, sagte TSG-Trainer Stefan Scherb. Erst in der Nachspielzeit gelang dem Gastgeber das entscheidende 4:3. „Meine Mannschaft hat zum Rundenschluss eine sehr starke Leistung gezeigt“, sagte TSG-Trainer Stefan Scherb.