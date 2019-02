TSG im Endspurt um die Meisterschaft

Die gemischte Handball-D-Jugend der TSG Ehingen hat sich trotz vieler Ausfälle gegen den Tabellendritten HRW Laupheim mit 19:17 durchgesetzt. Am Sonntag kam mit dem SV Uttenweiler das Tabellenschlusslicht in die Ehinger Längenfeldhalle. Das TSG-Team der Trainer Elke und Marco Herberger war bis auf Jakob Höchstädter wieder vollzählig und nutzte das Spiel in erster Linie, um die Rückkehrer wieder in die Mannschaft zu integrieren sowie Trainingsinhalte umzusetzen. Die Ehinger Jungen entschieden die Partie mühelos mit 62:3 zu ihren Gunsten und biegen damit auf die Zielgerade zur Meisterschaft ein. Das letzte und entscheidende Spiel für das Ehinger Nachwuchsteam ist am Samstag, 23. Februar, gegen den TSV Bad Saulgau, der im Hinrundenspiel mit 23:15 besiegt wurde.