TSG II gewinnt Blitzturnier

Die zweite Mannschaft der TSG Ehingen hat das Fußball-Blitzturnier in Langenenslingen gewonnen. Neben dem B-Kreisligisten aus Ehingen waren die Bezirksligisten SV Bad Buchau, SV Langenenslingen und der A-Kreisligist SGM Scheer/Ennetach dabei. Die Ehinger zeigten schon in ihrem Halbfinalspiel beim 2:0-Sieg gegen den Gastgeber und Bezirksliga-Aufsteiger Langenenslingen eine starke Leistung; beide Treffer erzielte Smart James. Im Finale traf die TSG II auf die SGM Scheer/Ennetach und ging durch das dritte Turniertor von James in der ersten Halbzeit mit 1:0 in Führung. In der letzten Spielminute kassierten die Ehinger den 1:1-Ausgleich. Im Elfmeterschießen machte die TSG auch dank Torwart Patrick Vonnier den Turniersieg perfekt – sehr zur Freude auch des Trainerteams Mohsen Younis und Necmi Ikizoglu. Die Ergebnisse im Überblick, Halbfinale: TSG Ehingen – SV Langeneslingen 2:0, SGM Scheer/Ennetach – SV Bad Buchau 3:1. Spiel um Platz 3: Langeneslingen – Bad Buchau 1:3. Finale: TSG II – Scheer/Ennetach 5:4 nach Elfmeterschießen.