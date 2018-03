TSG II gelingt Überraschungssieg

Die drei Ehinger Mannschaften sind in der Basketball-Kreisliga erfolgreich gewesen. Während sich der KSC Ehingen und die TSG Ehingen I erwartungsgemäß durchsetzten, gelang der TSG II ein Überraschungssieg.

Nach zwei Niederlagen war die Freude bei der TSG II über das 75:61 (33:32) gegen Bad Boll II groß. In der Hinrunde hatte Ehingen gegen diesen Gegner verloren. Deshalb waren die Gäste aus Bad Boll im Rückrundenspiel der klare Favorit, auch weil die Ehinger geschwächt mit nur sieben Spielern antraten. Die TSG fand aber gut ins Spiel, die Defensive stand am richtigen Fleck und im Angriff fiel der Ball oft durchs Netz. Raphael Munding war mit acht Punkten im ersten Viertel der auffälligste Spieler (am Ende hatte er 19 Punkte). Ehingen führte mit 20:16 und lag zur Halbzeit 33:32 vorn. Danach setzte sich die TSG schnell auf neun Punkte ab, doch Bad Boll kämpfte sich wieder heran. Vor Beginn des letzten Viertels stand es 55:52. Der Schlussabschnitt gehörte der TSG. Mit dem 20:9-Lauf entschied sie das Spiel für sich. Wichtigster Spieler war Alexander Ernst, der unterm Korb den Gegner dominierte und in der zweiten Halbzeit 16 seiner 22 Punkte erzielte. Letztlich sorgte die gute Teamleistung und die konsequente und konzentrierte Verteidigung für den Überraschungssieg.

Die TSG Ehingen I gewann mit 64:50 bei der TS Göppingen II. In dem umkämpften Spiel führte die TSG nach dem ersten Viertel 18:12 und behauptete die Führung zum 31:24-Pausenstand. Dann setzte sich der Tabellenzweite ab, der Vorsprung wuchs auf 54:37. Im Schlussabschnitt hielt die TSG den Gegner auf Distanz. Die meisten Punkte für die Ehinger erzielten Felix Reize (26), Patrick Wirth (16) und Peter Breymaier (12).

Souverän mit 100:49 erledigte Spitzenreiter KSC Ehingen seine Aufgabe beim Schlusslicht VfL Sindelfingen. Nach Anlaufproblemen und 13:10-Führung nach zehn Minuten zog der KSC bis zur Pause auf 47:17 davon und baute den Vorsprung im dritten (77:36) und im vierten Viertel weiter aus. Fast alle KSC-Spieler punkteten zweistellig, am erfolgreichsten waren Zeljko Benjo (18) und Almir Nokic (15).