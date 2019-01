TSG II erwartet Göppingen II

Zum Start der Basketball-Kreisliga Nord nach der mehrwöchigen Spielpause ist die TSG Ehingen II am Samstag, 19. Januar, 15.15 Uhr, in der JVG-Halle Gastgeber der TS Göppingen II. Die TSG II könnte der eigenen ersten Mannschaft, die am Wochenende spielfrei ist, Schützenhilfe leisten, denn Göppingen liegt punktgleich mit der TSG I auf Rang drei. Ehingens „Zweite“ liegt auf Platz fünf, vier Punkte hinter dem Tabellenvierten Bad Boll und sechs hinter Göppingen und Ehingen I.