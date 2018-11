TSG I verliert Topspiel nach Verlängerung

Die erste Mannschaft der Basketballer der TSG Ehingen hat die Tabellenführung in der Kreisliga Nord eingebüßt. Die TSG verlor das Spitzenspiel gegen den VfL Kirchheim II mit 68:73 nach Verlängerung, Kirchheim rückte damit an die Spitze.

Für die Ehinger lief es im ersten Viertel nicht nach Wunsch, nur neun Punkte gelangen der TSG in den ersten zehn Minuten. Doch auch Kirchheim tat sich schwer gegen eine gute Ehinger Verteidigung, sodass nach dem ersten Abschnitt eine knappe 13:9-Führung für den VfL zu notieren war. Korbreicher war das zweite Viertel, die TSG verkürzte den Rückstand und lag zur Pause mit 27:28 hinten. Im dritten Viertel setzten sich die Gäste wieder ab und es ging mit einer 49:39-Führung in den Schlussabschnitt. Die Ehinger schlugen zurück, holten auf und glichen aus. 61:61 stand es am Ende des vierten Abschnitts, eine Verlängerung musste die Entscheidung bringen. In der Verlängerung hatte Kirchheim II den längeren Atem, entschied das Spitzenspiel mit 73:68 für sich und ist damit als einzige Mannschaft der Kreisliga noch ungeschlagen. Beste Werfer der Ehinger waren Patrick Docimo (15 Punkte), Noah Stark (14) und Adrian Häußler (12).

Die „Zweite“ der TSG Ehingen traf in der Kreisliga auf Kirchheims „Dritte“. Auch in dieser Begegnung gingen die Punkte an die Gäste, die mit 64:56 die Oberhand behielten. Kirchheim legte den Grundstock zum Sieg im ersten Viertel (23:11). Die Ehinger entschieden alle weiteren Viertel knapp für sich (20:19, 13:11, 12:11), doch das reichte nicht zum Sieg. Zur Halbzeit betrug der Rückstand der TSG elf Punkte (31:42), nach dem dritten Viertel neun (44:53) und am Ende acht (56:64).