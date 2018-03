TSG I lässt wenig zu, TSG II knackt zwei Rekorde

In der Basketball-Kreisliga haben die drei Ehinger Teams am Wochenende gewonnen.

Tabellenführer KSC Ehingen ging pfleglich mit dem Schlusslicht TSG Giengen um, das bisher alle Spiele verlor – in der Regel deutlich. Der KSC gewann in Giengen mit 72:58, nachdem es in Halbzeit eins nach einem klareren Erfolg ausgesehen hatte. Nach dem 23:15 im ersten Viertel kassierte Ehingen bis zur Pause nur noch vier Punkte und baute die Führung auf 41:19 aus. In der zweiten Halbzeit ließ der KSC, für den Edwin Mujkic (23) und Dusko Jevtic (13) die meisten Punkte erzielten, locker: Das dritte Viertel endete unentschieden (18:18), den letzten Abschnitt entschied der nur mit sechs Spielern angetretene Letzte sogar für sich (21:13).

Der Tabellenzweite TSG Ehingen I schlug zu Hause den TSV Bad Boll I mit 83:44. Nach dem ersten Viertel lag die TSG mit 25:9 vorn und erhöhte den Vorsprung durch ein 13:9 im zweiten Abschnitt bis zur Pause auf 38:18. Auch im dritten Viertel hielten die Ehinger den Gegner unter zehn Punkten (21:8), die Führung wuchs auf 59:26. Im Schlussabschnitt stockten die Gäste ihr Punktekonto deutlich auf, dennoch entschieden die Ehinger auch dieses Viertel mit 24:18 für sich. Erfolgreichster TSG-Werfer war Felix Reize (29), gefolgt von Patrick Docimo (13) und Alexander Kopf (9).

Die TSG Ehingen II gewann 100:51 gegen Kirchheim III. Der 20 Minuten verspätete Beginn hinderte die Ehinger nicht daran, von Anfang an das Tempo vorzugeben. Mit vier Dreiern im ersten Viertel wurde ein 26:13-Vorsprung erspielt. Im zweiten Viertel wurden durch konsequente Defensive nur neun Punkte zugelassen. Mehrere Schnellangriffe der Ehinger sorgten für die 48:22-Halbzeitführung. In der zweiten Hälfte nahm die TSG den Fuß nicht vom Gas. Gutes Zusammenspiel führte zu 30 Punkten im dritten Viertel (Stand: 78:42). Im letzten Viertel hatten die Gäste Probleme mit technischen Fouls. Unsportliches Verhalten führte zur Disqualifikation eines Spielers. Die Ehinger blieben ruhig und krönten ihr fast perfektes Spiel mit 100 Punkten – Rekordpunktzahl für die TSG II in ihrer vierjährigen Spielzeit. Auch 49 Punkte Abstand zum Gegner gab es noch nie. Felix Pfeifer (23), Mathias Prowda (19), Raphael Munding (18), Alexander Ernst (13) und Samuel Hüll (12) punkteten zweistellig.