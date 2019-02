TSG I lässt im Derby nichts anbrennen

Die erste Mannschaft der TSG Ehingen hat das vereinsinterne Duell in der Basketball-Kreisliga Nord gegen die eigene „Zweite“ mit 86:59 für sich entschieden. Im ersten Viertel hielt die zweite Mannschaft noch den Anschluss (die TSG I führte nach zehn Minuten mit 18:12), doch im zweiten Abschnitt setzte sich die „Erste“ ab zum 45:28-Halbzeitstand. Nach dem Seitenwechsel baute die TSG Ehingen I ihren Vorsprung weiter aus, im dritten Viertel ließ die Mannschaft nur zehn Punkte der „Zweiten“ zu, erzielte selbst in diesem Abschnitt 20 Zähler und lag damit vor dem Schlussviertel vorentscheidend mit 65:38 vorn. Ausgeglichen war dann das letzte Viertel, beide Teams kamen auf jeweils 21 Zähler zum Endstand von 86:59. Die TSG I bleibt durch ihren zehnten Saisonsieg dem Spitzenreiter VfL Kirchheim II dicht auf den Fersen. Zwei Punkte, aber auch ein Spiel mehr hat Kirchheim. Die zweite Mannschaft der Ehinger Basketballer belegt weiterhin den fünften Platz, mit unverändert vier Punkten Rückstand auf den Tabellenvierten. Die meisten Punkte im Ehinger Derby erzielten für die TSG I Johannes Häußler (20), Noah Stark (15), Felix Reize (13), Peter Breymaier (12) und Alexander Kopf (11), am erfolgreichsten im Team der „Zweiten“ waren David Rybinski (16), Samuel Hüll (11), Raphael Munding (11) und Alexander Ernst (10). Am nächsten Spieltag hat die TSG II die nächste schwierige Aufgabe vor sich: Am Samstag, 23. Februar, 15.15 Uhr, trifft sie in der heimischen JVG-Halle auf den Tabellenführer Kirchheim und könnte Schützenhilfe für die „Erste“ im Kampf um die Meisterschaft leisten. Der Tabellenzweite TSG Ehingen I ist am Sonntag, 24. Februar, 18 Uhr, beim siebtplatzierten VfL Sindelfingen zu Gast.