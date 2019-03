TSG I kommt kampflos zu Punkten

Kampflos zu zwei Punkten sind die Basketballer der TSG Ehingen I am vorletzten Spieltag der Kreisliga-A-Saison gekommen. Gegner VfL Kirchheim III sagte die Partie ab und trat damit auch die Punkte an den Tabellenzweiten aus Ehingen ab. Dagegen musste die „Zweite“ der TSG ran und zog zu Hause gegen den TSV Bad Boll mit 43:69 den Kürzeren. Der Tabellendritte aus Bad Boll legte den Grundstein zum Sieg bereits im ersten Viertel, das er mit 25:7 für sich entschied. Im zweiten abschnitt gab es viele Fehlwürfe, die Führung der Gäste wuchs nur leicht auf 37:14. In der zweiten Halbzeit war das Spiel ausgeglichen, Bad Boll entschied dennoch beide Viertel knapp für sich. Erfolgreichste Werfer der TSG II waren Felix Pfeifer (17) und Alexander Ernst (9). Am Samstag, 30. März, 13.45 Uhr, empfängt Ehingens „Zweite“ in einem Nachholspiel den TV Ebersbach, anschließend (16 Uhr) trifft die „Erste“ der TSG ebenfalls in der JVG-Halle auf den TSV Bad Boll.