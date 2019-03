TSG I deklassiert den Tabellenführer – Knapper Sieg für die „Zweite“

Die TSG Ehingen I hat sich im Kampf um die Meisterschaft in der Basketball-Kreisliga Nord zurückgemeldet. MIt 77:39 gewann der Tabellenzweite das Spitzenspiel beim Ersten VfL Kirchheim II. Konzentriert und bissig gingen die Gäste von Beginn an zu Werke, ließen im ersten Viertel nur drei Punkte des Gegners zu und gingen mit einer 13:3-Führung in den zweiten Abschnitt. Bis zur Pause bauten die Ehinger ihren Vorsprung noch leicht auf 28:15 aus. Nach dem Wechsel kam die TSG in der Offensive richtig in Fahrt und setzte sich im dritten Viertel auf 50:33 ab. Deklassiert wurde der nur mit sieben Spielern angetretene Spitzenreiter dann im letzten Abschnitt, den Ehingen sage und schreibe mit 27:6 für sich entschied. In der Tabelle kam die TSG bis auf zwei Punkte an Kirchheim II heran, hat aber ein Spiel weniger ausgetragen. Erfolgreichste Werfer der TSG Ehingen gegen Kirchheim waren Merlin Opitz (14), Peter Breymaier (12), Adrian Häußler (12) und Felix Reize (12). Ebenfalls siegreich war die „Zweite“ der TSG, deren Duell mit Kirchheim III deutlich spannender war. Mit 69:68 setzten sich die Ehinger durch, nachdem Kirchheim nach zwei gewonnenen Vierteln zur Halbzeit mit 39:26 vorn gelegen hatte. Im dritten Viertel erzwang die TSG II die Wende und lag mit 51:50 vorn. Auch nach dem hart umkämpften Schlussabschnitt lagen die Gäste, für die Alexander Ernst (25), Felix Pfeifer (25) und Bogosav Draksimovic (10) am häufigsten trafen, knapp vorn. Im nächsten Spiel empfängt die Ehinger „Zweite“ am Sonntag, 24. März, 15.15 Uhr, den TSV Bad Boll, die „Erste“ der TSG spielt anschließend (ab 17.30 Uhr) ebenfalls in der JVG-Halle gegen Kirchheim III.