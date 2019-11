TSG I übertrifft die 100-Punkte-Marke

Die beiden Basketball-Bezirksligisten aus Ehingen haben am Wochenende jeweils einen Sieg verbucht. Der KSC bezwang zu Hause die TSG Söflingen IV knapp, während die TSG I beim TSB Ravensburg deutlich gewann und sogar die 100-Punkte-Marke übertraf.

Der KSC Ehingen lag gegen den TSG Söflingen IV nach dem ersten Viertel 22:25 hinten und lief im zweiten Abschnitt einem wachsenden Rückstand hinterher. Zur Pause führten die Gäste 42:32 und an diesem Zehn-Punkte-Vorsprung hatte sich auch am Ende des dritten Viertels nichts geändert. Die Söflinger starteten mit einer 58:48-Führung in den Schlussabschnitt, in dem sie sich tatsächlich noch die Butter vom Brot nehmen ließen. Mit 24:10 entschied der KSC das letzte Viertel für sich und hatte damit den Rückstand in einen 72:68-Sieg verwandelt. Vier Ehinger Spieler punkteten zweistellig, Gregor Grolik (16), Reggie Hasic (16), Iljia Dominkovic (13) und Dario Jukic (12).

Klarer fiel der Erfolg der TSG Ehingen I beim TSB Ravensburg II aus. Anfangs hatte es nicht danach ausgesehen. Ravensburg lag nach dem ersten Viertel knapp vorn (17:16), ehe die Ehinger aufdrehten. 29:17 lautete das Ergebnis des zweiten Viertels zum Halbzeitstand von 45:34 für die TSG. Ehingen blieb am Drücker und baute den Vorsprung im dritten Abschnitt auf 69:48 aus. Im letzten Viertel wurde es richtig bitter für den nur mit sieben Spielern angetretenen Gastgeber, der noch 39 Punkte der Ehinger kassierte und selbst nur 14 Punkte erzielte. Damit kam der Aufsteiger über die 100-Punkte-Marke und siegte 108:62. Erfolgreichste Punktesammler der TSG waren David Rybinski (27), Tom-David Harscher (17), Luis Kleiner (13), Patrick Docimo (12), Eduard Gassmann (11) und Peter Breymaier (10).

Am nächsten Spieltag treffen die Ehinger Mannschaften aufeinander, die TSG ist am Samstag, 30. November, 17.30 Uhr, in der JVG-Halle Gastgeber des KSC.