TSG hat einiges wettzumachen

Die Handballerinnen der TSG Ehingen haben das Hinspiel der Relegation zur Bezirksliga bei der HSG Friedrichshafen-Fischbach 16:24 (10:13) verloren. Damit muss der Tabellenzweite der Bezirksklasse gegen den Bezirksliga-Achten im Rückspiel am kommenden Sonntag in Ehingen, einen Acht-Tore-Rückstand wettmachen, sollte der Aufstieg gelingen.

„Warum sollten wir den Gegner zu Hause nicht hoch schlagen“, sagt Heinz Binnig, zusammen mit Jürgen Prang Trainer der TSG-Handballerinnen. Der Gedanke liegt in der Tat nicht fern, schließlich hat Ehingen in der Bezirksklasse-Runde zu Hause alle Spiele gewonnen, zum Großteil deutlich. Auch der Meister Vogt hatte in der Längenfeldhalle Federn lassen müssen, die TSG entschied das Spitzenspiel im Dezember mit 23:13 für sich. Zu Hause dürfen die Ehingerinnen auch wieder Harz verwenden, was ihnen in Friedrichshafen untersagt war.

Dennoch hätte sich die TSG Ehingen eine bessere Ausgangsposition für das Rückspiel gewünscht. „In Friedrichshafen 24 Tore zu kassieren, ist nicht schlimm, aber 16 eigene Treffer sind doch vier, fünf zu wenig“, so Binnig. Lange hielten die Gäste den Rückstand in Grenzen. Die HSG führte von Beginn an, doch Ehingen kam immer wieder heran. Nach 23 Minuten führte Friedrichshafen-Fischbach mit 10:9. Mit drei Toren in Folge baute die HSG den Vorsprung auf 13:9 aus, ehe Hannah Prang für Ehingen noch zum 13:10-Pausenstand verkürzte. „Bis dahin war alles im grünen Bereich“, so Binnig.

In der zweiten Halbzeit setzte sich das Heimteam ab, nach 40 Minuten stand es 18:12. Lea Przywara brachte die TSG mit zwei Treffern auf 18:14 ran, dann traf die HSG dreimal in Folge zum 21:14. Ehingen nutzte seine Chancen nicht, vergab insgesamt auch drei Strafwürfe. „In der letzten Viertelstunde hatten wir eine Schwächephase“, so Binnig. Als wirksam erwies sich auch die besondere Bewachung von TSG-Torjägerin Hannah Prang, die nicht mehr so zur Entfaltung kam wie in Halbzeit eins. „Das war aus meiner Sicht der Schlüssel zum Erfolg“, sagte HSG-Trainer Damir Turnadzic.

Friedrichshafen-Fischbach nutzte die Schwächen in der Schlussviertelstunde, baute den Vorsprung aus und blickt dennoch verhalten optimistisch aufs Rückspiel am Sonntag, 14. April, 17.30 Uhr, in der Längenfeldhalle. „Uns ist bewusst, was Ehingen in eigener Halle und mit Harz leisten kann“, sagte HSG-Coach Turnadzic.