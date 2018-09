TSG hat die vorderen Plätze im Blick

Mit dem Gastspiel beim Aufsteiger HC LJG Vogt beginnt für die Handballerinnen der TSG Ehingen am Samstag, 22. September, 18 Uhr, die neue Punkterunde der Bezirksklasse Donau. Nach dem dritten Platz in der Vorsaison will das junge Team auch 2018/19 eine gute Rolle spielen und vielleicht an die Tür zur Bezirksliga anklopfen.

Über kurz oder lang sei der Aufstieg „schon das Ziel“, sagt Jürgen Prang, der unverändert zusammen mit Heinz Binnig die TG-Handballerinnen trainiert. „Umso höher man kommt, desto besser. Das macht es interessanter für die Spielerinnen und für Zuschauer.“ Dabei liegt der bislang letzte Aufstieg des Teams gar nicht so lang zurück, 2017 sicherte sich die TSG die Kreisliga-Meisterschaft und den Aufstieg in die Bezirksklasse. An die neue Liga gewöhnte sich Ehingen rasch und schloss die vergangenen Runde auf Rang drei hinter Meister Hohenems und Langenau/Elchingen ab.

Beide, Hohenems und Langenau/Elchingen, verabschiedeten sich in die Landesliga, und somit könnte man die TSG Ehingen als drittbestes Team der Bezirksklasse 2017/18 neben dem Bezirksliga-Absteiger TV Kressbronn in die Favoritenrolle schieben. Prang ist vorsichtig, verweist auf andere Vereine, deren erste (Gerhausen, Weingarten, Wangen) oder gar erste und zweite (Lehr) Mannschaft höherklassig spielen. Da wisse man nie, in welcher Besetzung die Bezirksklasse-Teams dieser Vereine antreten. Auch der SV Schemmerhofen, Tabellenfünfter der Bezirksklasse in der vergangenen Saison, „ist nicht zu unterschätzen“, so Prang.

Auf einen Ligarivalen, den SC Lehr III, traf die TSG Ehingen vor einer Woche im Bezirkspokal. Ehingen gewann souverän (22:14), obwohl das Team nicht in Bestbesetzung war – Svenja Geiselhardt pausierte krankheitsbedingt, Anna Raimondo wegen eines Muskelfaserrisses und Katharina Prang spielte wegen einer Erkältung nur eine Halbzeit lang. „Angesichts dessen, dass eine Anfangsnervosität da war, war es ganz okay“, so Jürgen Prang über das Pokalspiel in Lehr.

Für Prang war es auch wichtig zu sehen, dass die vielen jungen Spielerinnen immer besser ins Team hineinwachsen. Schon in der vergangenen Saison waren etliche im Frauen-Team noch im A-Jugend-Alter und sind es weiterhin – wie Hannah Prang und Lea Przywara, die mit zu den Erfolgen der jüngsten Zeit beigetragen haben. Weitere Juniorinnen rückten nach und sind nun auch bei den Frauen gefordert. Zwei der erfahreneren Spielerinnen hörten dagegen auf: Christina Kiesel und Nadine Obermaier.

Zum ersten Punktspiel beim HC LJG Vogt – neben Gerhausen II und Wangen II einer von drei Aufsteigern aus der Kreisliga – muss Trainer Jürgen Prang neben Svenja Geiselhardt auch auf Julia Jerg (berufsbedingt) verzichten. Der Gegner sei ihm nicht bekannt, sagt Prang, und daher schwer einzuschätzen. Einen Sieg zum Start in die Punktspielrunde erhofft man sich bei der TSG Ehingen aber schon.