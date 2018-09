TSG-Handballer mit zu viel Respekt vor dem Gegner

Die Handballer der TSG Ehingen sind im Bezirksliga-Derby bei der TG Biberach II unter die Räder gekommen. Die TSG zog gegen eine stark besetzte Biberacher Mannschaft mit 20:31 (10:16) den Kürzeren.

Die Biberacher, die im Gegensatz zu Ehingen ihr erstes Saisonspiel bestritten, hatten viel Erfahrung und Klasse aufgeboten: Simon Kruse, Tobias Baumgart, Ante Kovacevic, Konstantin Giese, Alexander Bruckmaier und der Rumäne Costel Manea gehörten früher zum Stamm der „Ersten“ der TG, Lucas Wille, Timo Glocker, Felix Berg und Rechtsaußen Timo Jans, mit acht Treffern bester Biberacher Werfer im Bezirksliga-Derby, zählen auch 2018/19 zum Aufgebot des Landesliga-Teams. Die Ehinger, die auf Routinier Steffen Mantz und Keeper Johannes Reichle verzichten mussten, schienen angesichts des Aufgebots des Gegners ein wenig vor Ehrfurcht zu erstarren.

Die TSG kam schon zu Beginn nicht richtig in Tritt. Die ersten klaren Chancen wurden vergeben, was zunächst auch für die TG Biberach galt. Erst nach knapp vier Minuten fiel das erste Tor, Kruse hatte aus dem Rückraum getroffen. Nach fast sechs Minuten trug sich der erste Ehinger in die Torschützenliste ein, Tim Biberacher erzielte das 1:1. Dann setzte sich die Heimmannschaft erstmals leicht ab auf 4:1 (9.) und erhöhte dann auf 7:2 (14.). Die Ehinger leisteten sich Ballverluste oder schlossen ihre Angriffe zum ungünstigen Zeitpunkt ab, sodass die Bälle oft eine dankbare Beute von TG-Torwart Lucas Wille und in der zweiten Halbzeit auch Alexander Bruckmaier wurden.

Auch schlug Biberach den Gegner mit dessen Waffen – nach Fehlwürfen oder Ballgewinnen ging es oft schnell in Richtung Ehinger Tor, viele leichte Treffer waren die Folge. TSG-Trainer Winfried Biberacher versuchte mit einer frühen Auszeit der TG den Schwung zu nehmen und sein Team in die Spur zu setzen, aber dies gelang nur bedingt. Bis zur Pause ließen die Gäste die TG Biberach zumindest nicht weiter davonziehen – ein Verdienst vor allem von Manuel Latinovic, der mit am Ende zwölf Treffern (jeweils sechs in jeder Halbzeit) am meisten dazu beitrug. Viele seiner Mitspieler dagegen waren nur ein Schatten ihrer selbst und fielen gegenüber dem Sieg eine Woche zuvor gegen Laupheim II deutlich ab.

In der zweiten Halbzeit erhöhte Biberach ein ums andere Mal den Vorsprung, doch Ehingen kam zunächst immer wieder auf sechs Tore heran – bis zum 21:15 nach knapp 40 Minuten. Danach baute die Heimmannschaft die Führung bis zum 31:20 aus, obwohl auch sie nicht alle Chancen nutzte.