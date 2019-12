TSG-Handballabteilung feiert Weihnachten

Ihre Weihnachtsfeier hat die Abteilung Handball der TSG Ehingen am vierten Adventssonntag in der Längenfeldhalle veranstaltet. Fast 170 Kinder, Jugendliche und Erwachsene verbrachten einen sportlichen Nachmittag und vergnügten sich in einem Hindernisparcours. Mit insgesamt acht nach Alter und Geschlecht gemischten Mannschaften wurde auch Handball gespielt. So traten beispielsweise ein E-Jugend-Mädchen und ein Handballer aus der ersten Mannschaft gemeinsam an. Am frühen Abend machten sich vor allem die jüngeren Handballer zu einer Fackelwanderung auf, die auch in diesem Jahr den Höhepunkt der Feier markierte. Neben den sportlichen Aktivitäten sorgte die Handballabteilung um die Jugendleiterinnen Claudia Walter und Carina Frielitz für die Verpflegung mit Schupfnudeln, Steak und gegrillten Würsten. Für die Kinder gab es Punsch, für die Erwachsenen Glühwein. Und auch kleine Weihnachtspäckchen mit Nüssen und Mandarinen für die Nachwuchshandballer durften nicht fehlen. Sportler und Eltern freuten sich an der ausgelassenen Stimmung und dem Spaß am Spiel an diesem Nachmittag. Die allseits positive Resonanz bescheinigte eine gelungene Veranstaltung.