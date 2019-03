TSG gewinnt umkämpftes Duell

Die Handballer der TSG Ehingen mischen weiter im Kampf um den zweiten Platz der Bezirksliga Bodensee-Donau mit. Die Mannschaft von Trainer Winfried Biberacher setzte sich am drittletzten Spieltag beim Tabellennachbarn TSV Bad Saulgau II mit 31:29 durch.

Das Spiel vor einer größeren Zuschauerkulisse – vor dem Bezirksliga-Duell waren die Landesliga-Teams des TSV Bad Saulgau und der TG Biberach aufeinandergetroffen und etliche Fans waren in der Halle geblieben – war 60 Minuten lang umkämpft. In der ersten Halbzeit führte Saulgau II von Beginn an, teils mit zwei Toren Vorsprung. „Anfangs waren wir zu ungeduldig und haben uns Würfe genommen, die wir nicht hätten nehmen sollen“, sagte TSG-Trainer Winfried Biberacher. „Wir hätten geduldiger sein müssen.“ Abhängen ließen sich die Ehinger aber nicht, immer wieder glichen sie aus. Kurz vor der Pause gingen die Gäste dann durch den Treffer von Lucas Fiesel zum 15:14 erstmals in Führung – es war auch der Halbzeitstand.

Manuel Latinovic, neben Oskar Bachner bester TSG-Torschütze, erzielte das erste Tor der zweiten Halbzeit zum 16:14. Nun gaben die Ehinger den Takt vor und als Latinovic, Simon Klug, Matthias Kneer und erneut Klug den Vorsprung innerhalb von rund drei Minuten von 17:16 auf 21:16 ausbauten, schien die TSG einem sicheren Sieg entgegenzusteuern. Doch die Entscheidung war noch lange nicht gefallen, Saulgau kämpfte sich wieder heran. Eine Vier-gegen-sechs-Situation – zwei Ehinger saßen eine Zeitstrafe ab – überstand die TSG relativ schadlos, doch danach kam der TSV bis auf 20:22 heran (41.).

Beim 23:24 (44.) lagen beide Teams noch ein Tor auseinander, beim 25:25 (47.) war der TSV erstmals wieder gleichauf. Beim 28:27 (53.) ging Saulgau sogar in Führung. Die Ehinger benötigten einige Zeit, um sich auf das veränderte Spiel des Gegners einzustellen, doch in der Schlussphase gelang es ihnen. Nach Saulgaus 29:28 fünf Minuten traf nur noch die TSG: Bachner zum 29:29, Latinovic zum 30:29 und kurz vor Ende Torwart Johannes Reichle mit einem Wurf ins leere TSV-Tor – Saulgau hatte den Keeper zugunsten eines zusätzlichen Feldspielers herausgenommen. Damit war der Sieg der Ehinger besiegelt, der die Chance auf Rang zwei erhält. In den verbleibenden Spielen gegen Friedrichshafen-Fischbach, seit Samstag als Meister, und Schlusslicht Bregenz II will die TSG weiter punkten.