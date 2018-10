TSG gewinnt ihr erstes Heimspiel

Nach der Auftaktniederlage beim Aufsteiger Vogt haben die Handballerinnen der TSG Ehingen nun in ihrem ersten Heimspiel der neuen Bezirksklasse-Saison ihre ersten Punkte verbucht. Gegen den SV Tannau setzte sich die TSG in der Längenfeldhalle in einer torreichen Begegnung mit 33:26 durch. Ehingen erwischte einen guten Start: Hannah Prang traf zum 1:0 und bis zur elften Minute erhöhten Prang, die wiedergenesene Svenja Geiselhardt mit zwei Treffern und Crina Ioana Birsan auf 5:0. Tannau war erst nach elf Minuten erstmals erfolgreich, kam durch drei weitere Tore aber auf 5:4 heran. Der Ausgleich gelang den Gästen aber in der ersten Halbzeit nicht. Die TSG setzte sich immer wieder leicht ab, doch abschütteln ließ sich Tannau nicht. Zur Halbzeit stand es, nach zwischenzeitlicher 16:12-Führung für Ehingen, nur 16:14 für die Gastgeberinnen. In der zweiten Halbzeit kam es beim 17:17 erstmals zum Gleichstand (35. Minute).

Es blieb in der Folge spannend – bis zum 23:21 in der 45. Minute. Dann sorgten zweimal Lea Przywara, Anna Raimondo und Svenja Geiselhardt mit ihren Treffern für die 27:21-Führung und damit die Vorentscheidung.

Auf vier Tore kam Tannau noch zweimal heran, doch die Ehingerinnen ließen sich den Sieg nicht mehr nehmen.