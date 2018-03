TSG gerät nach Niederlage unter Druck

Ohne Punkte und mit viel Druck, die kommenden Spiele gewinnen zu müssen, ist die TSG Ehingen in der Fußball-Landesliga aus Weiler zurückgekehrt. Im Allgäu gab es für die Truppe von Roland Schlecker nichts zu holen. Die 0:3-Niederlage aus Ehinger Sicht wurde zwar spät besiegelt, der Druck auf die TSG dadurch aber nicht weniger.

Das Spiel in Weiler brachte für Ehingens Trainer Roland Schlecker vor allem eine Erkenntnis: „Wir müssen nun gegen Kehlen zuhause drei Punkte holen. Was anderes gibt es da nicht.“ Dass drei Punkte in Weiler, einer gestandenen Landesliga-Mannschaft, nicht einfach werden würden, war klar. Und die TSG Ehingen konnte zumindest eine Zeit lang mithalten. Die Gastgeber hatten im ersten Durchgang zwar optisch mehr vom Spiel, klare Chancen konnten sich die Allgäuer gegen eine gut stehende Ehinger Hintermannschaft aber nicht herausspielen. „Wir haben eigentlich nichts zugelassen“, sagte Schlecker. Selbst erspielten sich die Ehinger aber auch keine klare Chance im ersten Durchgang, ein Manko, wie Schlecker betont. Auch nach dem Wechsel sahen die Zuschauer ein ähnliches Bild. Die TSG Ehingen stand gut, Weiler hatte öfters den Ball, ohne aber gefährlich zu werden. Auch beim Tor wurden die Gastgeber nicht gefährlich, denn: „Das 1:0 für Weiler resultierte aus einem abgefälschten Freistoß. Das war mehr als glücklich“, betonte Schlecker. Denn nach der Führung war quasi wie vor der Führung. „Hätten wir die Null etwas länger halten können, hätten wir sicherlich einen Punkt mitnehmen können“, so Schlecker, der am Ende des Spiels seine Mannschaft nach vorne getrieben hat, was natürlich die Abwehr der Ehinger löchrig machte. „Die beiden Tore in der Nachspielzeit sind gefallen, weil wir sehr offensiv wurden“, sagte Schlecker, der als Fazit nicht nur einen Pflichtsieg am kommenden Wochenende gegen Kehlen fordert, sondern auch einsehen musste, „dass wir mit Weiler einfach nicht auf Augenhöhe sind. Weiler war im Spiel nach vorne besser, das ist eine Erkenntnis“. Das Spiel gegen Kehlen findet am Samstag um 15 Uhr statt.