TSG-Fußballer ehren Helfer und Gönner

Bei der Weihnachtsfeier der Fußballer der TSG Ehingen haben Fußball-Chef Michael Schleicher und Stefan Nothacker, Verantwortlicher für das Sponsoring, gleich zwei besondere Ehrungen vorgenommen. Seit mehr als 20 Jahren stehen Franz Pufic und Helmut Brotbeck bei den Spielen der ersten Mannschaft an der Kasse und leisten somit einen wertvollen Dienst für die Fußballer. Werner Cichon, Dietmar Barth, Ewald Geiger und Stadionsprecher Josef Baur wurden ebenfalls ausgezeichnet – alle miteinander wurden liebevoll als die Backstreet Boys der TSG Ehingen bezeichnet. Eine ganz besondere Ehre wurde im Rahmen der TSG-Weihnachtsfeier Dietmar Götz zuteil. Seit vielen Jahren ist der Ehinger bei fast allen Heim- und Auswärtsspielen seiner TSG Ehingen dabei und war über Jahre hinweg laut Schleicher „der Hofmetzger der TSG Ehingen mit der besten Stadionwurst der Welt“. Dafür bekam Dietmar Götz nicht nur ein Mannschaftsbild mit Widmung, sondern etwas, was es bisher in der Geschichte der TSG-Fußballer noch nicht gegeben hat. „Du bekommst von uns eine Dauerkarte für die TSG-Heimspiele – und zwar auf Lebenszeit“, sagte Schleicher.