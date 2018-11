TSG erkämpft sich ein 0:0 in Unterzahl

Die TSG Ehingen hat am Samstag ihr bisher bestes Heimspiel abgeliefert. Obwohl sie über eine halbe Stunde nur mit zehn, und die letzten acht Minuten nur mit neun Mann auf dem Platz war, ließ sie gegen den Tabellenführer FV Schussenried keinen Treffer zu. Bereits am Freitagabend standen sich die TSG Rottenacker und die SG Altheim gegenüber. Die Gäste gewannen mit 6:1 (wir haben bereits am Samstag aktuell berichtet).

TSG Ehingen - FV Bad Schussenried 0:0. - Besondere Vorkommnisse: Gelb/Rot Mathias Soukup (55.), Ismael Cini (82.), beide TSG Ehingen. - Die Zuschauer haben auf dem Ehinger Kunstrasen ein echtes Spitzenspiel gesehen, bei dem letzten Endes nur die Tore fehlten. In den Anfangsminuten hatte der Gastgeber einige gute Torchancen und einmal rettete der Torpfosten für die Gäste. In der 21. Minute verletzte sich Daniel Post, der zuvor schon beim Warmlaufen etwas abbekommen hatte. In den letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit musste TSG-Torhüter Philipp Steudle einige Male sein ganzes Können unter Beweis stellen. Der FV Bad Schussenried kam mit viel Schwung aus der Halbzeitpause. Dennoch hatte Valentin Gombold eine sehr gute Chance. In der 55. Minute gab es die erste Gelb/Rote Karte und dennoch hatte Daniel Topolovac eine gute Gelegenheit. Nicht genug: der Schiedsrichter schickte auch noch einen zweiten Ehinger vom Feld. Die Ehinger retteten bravourös den Punkt. Der Schiedsrichter, der anfengs einen guten Eindruck hinterließ, benachteiligte aber in der zweiten Halbzeit die TSG deutlich, während er den Gästen nicht eine Gelbe Karte zeigte.

SV Uttenweiler - FV Neufra/D. 0:1 (0:0). - Tor: 0:1 Robert Henning (78.). Im ersten Durchgang hatte der Gastgeber etwas mehr vom Spiel. Viele Torchancen ergaben sich jedoch nicht, da Neufra im Mittelfeld die Räume eng machte und robust in die Zweikämpfe ging. Die beste Chance vergab Felix Kötzle (25.), als er aus halbrechter Position nicht platziert genug abschloss. Bei einem Freistoß von Viktor Ruff parierte Ivan Baric im FVN-Tor stark (30.). Auf der Gegenseite kamen die Gäste gegen die aufmerksame SVU-Abwehr nur zu Halbchancen. Nach dem Seitenwechsel wurde Neufra stärker. Beim ersten ernsthaften SVU-Angriff in Halbzeit zwei wurde es gleich brandgefährlich. Nach Alexander Bux’ Flanke war im Strafraum-Gewühl eine FVN-Hand im Spiel. Den fälligen Strafstoß verschoss Viktor Ruff, und auch im Nachschuss behielt Baric die Oberhand (71.). In der 78. Minute schoss Robert Henning seinen FVN in Führung.

SV Sigmaringen - SG Hettingen/Inneringen 2:2 (1:1). - Tore: 1:0 Santy Sarr (28.), 1:1 Jan Kempf (42.), 2:1 Alexander Hoch (58.), 2:2 Jan Kempf (90.+2.).

FC Krauchenwies/Hausen - TSV Riedlingen 0:2 (0:0). - Tore: 0:1 Fabian Ragg (11.), 0:2 Matthias Maurer (42.). - Gelb-Rote Karte: Timmy Rauser (75./FCK/H; wdh. Unsportlichkeit).

SV Bad Buchau - SF Hundersingen 2:4 (0:2). - Tore: 0:1 Felix Freyer (11.), 0:2, 0:3 Marcel Störkle (23./63.), 1:3 Luca-Raphael Barta (74.), 2:3 Viktor Hasenkampf (76.), 2:4 Dennis Heiß (82.).

SGM Blönried/Ebersbach - FC Laiz 2:2 (0:1). - Tore: 0:1 Johannes Oswald (12.), 1:1 Linus Weiß (48.), 2:1 Jakob Weiß (55.), 2:2 Markus Marquard (58.).

FV Altshausen - SV Hohentengen 0:0.