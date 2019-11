TSG-Erfolge beiMeisterschaften

Bei den baden-württembergischen Waldlaufmeisterschaften 2019 in Ötigheim bei Rastatt haben sich die Leichtathleten der TSG Ehingen hervorragend platziert. Alexander Härdtner belegte den zweiten Platz über 5900 Meter. Sein Vereinskamerad Heiko Bölke war ebenfalls bestens vorbereitet und erreichte hier den fünften Platz. In der sehr stark besetzten Altersklasse von 86 Läufern belegte Peter Zdebik den 20. Platz. In der Masterklasse der Frauen erlief sich Veronika Ulrich von der TSG Ehingen den baden-württembergischen Meistertitel. Mit Platz drei und Platz vier setzten sich Anita Böckheler und Rose Zdebik ebenfalls bestens in Szene. In der Mannschaftswertung aller Frauen belegte das TSG-Team den zweiten Platz.