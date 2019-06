TSG Ehingen wird vom Meister gefeiert

Von Schwäbische Zeitung

Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen und des Polizeipostens Meersburg haben am Dienstag zwischen 11 und 16 Uhr sowie am Mittwoch zwischen 9.30 und 17.30 Uhr an verschiedenen Standorten im Bodenseekreis den Radverkehr kontrolliert. Dabei wurden insgesamt 134 Verstöße festgestellt, teilt die Polizei mit.

Größtenteils wurden folgende Verstöße festgestellt: vorschriftswidrige Benutzung des Gehweges, Nichtbenutzung des Radweges, freihändiges Fahren, Nichteinhaltung von Durchfahrtsverboten, Gehör durch Geräte beeinträchtigt, ...